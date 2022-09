Heber: este viernes concluiría investigación sobre "adulteración" de datos de Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior Luis Alberto Heber dijo este viernes de mañana que posiblemente en esta jornada se concluya con la investigación que dispuso la cartera tras afirmar que en 2020 y 2021 el presidente Luis Lacalle Pou fue informado de que Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad presidencial, hoy imputado, carecía de antecedentes penales. La figura de máxima confianza para la seguridad del mandatario había sido procesada en 2002 y 2013 por estafa.

"El presidente fue no bien informado, no se le informó correctamente. Lo que dijo el presidente fue la verdad", dijo Heber en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12) en referencia a las primeras declaraciones que hizo el mandatario de que Astesiano no tenía antecedentes penales. "Se le dio una información falsa. Tanto en el año 2020 como en 2021", tal como informó El País días atrás.

"Cuando el presidente dijo y afirmó de que no tenía antecedentes dijo la verdad, porque era lo que se le estaba informando", insistió Heber, en sus primeras declaraciones públicas luego de que el lunes se conociera que Astesiano fue detenido horas antes, a su llegada del viaje de vacaciones que emprendió el mandatario con sus hijos.



Sobre la investigación dispuesta ante esta situación, que fue anunciada en un comunicado del miércoles, Heber señaló: "Quién y cómo adulteraron esa información es parte de una investigación que estamos realizando y que en el día de hoy parece que podríamos concluir esa investigación para saber las razones y personas que adulteraron esta documentación y qué fue lo que pasó".



"Sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013", indicó el comunicado de Interior. Astesiano estuvo preso en la cárcel Las Rosas (Maldonado) por un delito continuado de estafa en 2013. Fue procesado con prisión y un año más tarde se produjo la condena definitiva.



Astesiano fue imputado este martes tras vincularlo con una red que falsificaba documentación para otorgar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. La Justicia dispuso una medida cautelar de 30 días de prisión preventiva mientras que continúa la investigación.