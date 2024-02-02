Interior y Defensa trabajan para que policías y militares compartan destacamento en Bella Unión

Redacción El País

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció este viernes que junto con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, trabajan para que policías y militares compartan destacamento en Bella Unión (Artigas), donde hay un edificio que podrían utilizar con ese fin.

Entrevistado en el programa Justos y Pecadores (Radio Uruguay - Medios Públicos) García sostuvo que el objetivo es "maximizar los recursos humanos, profesionales, de las Fuerzas Armadas y policiales". "Como en la frontera tenemos jurisdicción compartida, hay lugares donde podemos hacer un esfuerzo conjunto en destacamentos que tengan participación de alguna de las Fuerzas Armadas y de la Policía", agregó.

El titular de Defensa explicó que "tiene que haber unidad de comando" y "no puede haber un comando doble". "Se puede tener un destacamento en donde hay un mes, o una parte del mes, en el que la parte física es la misma, pero el personal durante parte del mes es Interior y del otro Defensa", dijo a modo de ejemplo.

En ese sentido, García comentó que con esta propuesta "se disminuye inversión en recursos, porque son compartidos" y "es más eficaz". "No comparten el comando. No puede haber un soldado que un día lo manda uno y otro día otro", aclaró el ministro. Además, aseveró que esta medida apunta a "aprovechar la inversión en recursos materiales".

"El ciudadano lo que recibe es el 100% del cuidado los 30 días del mes", señaló el ministro sobre esta propuesta. La primera experiencia concreta de esta modalidad será en el norte, en Bella Unión. El ministerio tuvo el ofrecimiento de un local del Estado que está en desuso. "Es más eficaz que los recursos del Estado no se dupliquen y que se permita a cada ministerio no hacer más despliegue logístico (...) eso habla de un Estado presente, eficaz y de seguridad. Está vinculado al tema del narcotráfico", aseguró.