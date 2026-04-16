Intentencia de Salto denuncia a exdirectora de Vivienda por "manejo antojadizo" de materiales de construcción

La Intendencia de Salto denunció a la directora de Vivienda de la administración anterior, Nelly Rodríguez, por desviaciones en la entrega de materiales de construcción suministrados por el ministerio de Vivienda.

De acuerdo a lo que señala la comuna, se llevaron a cabo varias indagaciones por distintas reparticiones del gobierno departamental. Tras las investigaciones, se descubrió que por orden de Rodríguez no se tuvieron en cuenta listas y detalles de las familias que deberían ser beneficiarias de un programa impulsado por el ministerio en coordinación con la intendencia. El proceso terminó con dos funcionarios sumariados.

Plaza Artigas de Salto. Foto: Intendencia de Salto.

Según denuncian desde la comuna, familias que no estaban anotadas en el programa recibieron materiales para construcción. En otros casos, personas que sí estaban anotadas recibieron solo una parte de los materiales que les correspondían y el resto fue destinado a otros lugares. También hubo ocasiones en las que, por ordenes de la exjerarca, le fueron entregados materiales a personas en particular sin constatar que estuvieran dentro del grupo de beneficiarios.

Manejo "antojadizo y discrecional" del programa de Viviendas

"La investigación arrojó que Rodríguez hizo un manejo antojadizo y discrecional del programa de viviendas. Se comprobó que esas desviaciones en las entregas de las canastas de materiales se agudizaron en el período de la campaña electoral departamental, lo que fue refrendado por testimonios recogidos durante la investigación administrativa", remarcaron desde la comuna.

Desde el área jurídica de la Intendencia de Salto, que tuvo a cargo la conducción de la investigación, se entendió que la "ausencia de controles" y la "asignación discrecional de recursos" configura en un "uso arbitrario de los bienes públicos". Los jerarcas que estuvieron a cargo de la investigación decidieron realizar la denuncia correspondiente para que el caso sea analizado en la órbita de Fiscalía.