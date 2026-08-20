Insultos, amenazas, policías y reunión con Cosse: Perrone involucrado en altercado en estacionamiento del Senado

La Cámara de Representantes trataba este miércoles desde las 10 horas el segundo bloque del articulado de la Rendición de Cuentas, que finalizará su tratamiento esta semana. Pero cerca de 12 horas después del inicio de la sesión, ocurrió un altercado en el estacionamiento subterráneo del Senado que tuvo como principales involucrados a los diputados de Cabildo Abierto (CA), Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.

“Lo grave es que se le quitó la libertad de movimiento a una legisladora”, dijo en rueda de prensa Perrone al mediodía de este jueves.

“La diputada Silvana Pérez tenía que retirarse, pide la licencia y entra su suplente, por un tema personal, y cuando va a salir se encontró con que le habían encerrado el auto funcionarios del Palacio Legislativo con autos oficiales”, aseguró además.

El legislador remarcó que “en las redes están circulando las fotos” —en referencia a una publicación del periodista Ignacio Álvarez que dio cuenta del incidente—, y que los legisladores no tienen “lugares asignados en el garage”.

“En un momento vino alguien de una forma un poco atrevida cuando se estaba votando”, indicó Perrone, particularmente “una secretaria del Partido Colorado”, en alusión a María Eugenia Roselló, secretaria relatora del Senado.

El cabildante no acusó que haya habido una “maniobra”, pero sí resaltó que se estaba “en una discusión intensa con la Ley de Medios” —cuyos artículos finalmente fueron desglosados y se tratarán en comisión como un proyecto de ley aparte— y la salida de ambos de la cámara “iba a cambiar la votación”.

Perrone se reúne desde las 13 horas con la vicepresidenta Carolina Cosse y dijo que espera “la máxima sanción a los responsables”.

Consultado sobre cómo fue su reacción al bajar al estacionamiento y enfrentarse con la situación, declaró: “Imagínense, por un tema familiar, a esa hora de la noche… Es gravísimo”.

Según pudo reconstruir El País con fuentes del Palacio Legislativo, Pérez Bonavita estacionó su vehículo en un lugar designado para el Senado y que presuntamente nunca es usado por diputados.

A la diputada se le solicitó mover su auto a lo largo del día, lo que nunca sucedió; al rato, un auto oficial de la cámara se estacionó enfrente, bloqueando la salida de la legisladora.

Fue ahí, entre las 22 y 23 horas, que Perrone fue al estacionamiento para intentar resolver la situación. Las fuentes consultadas afirmaron que el diputado estaba “desacatado” y amenazó con romper uno de los vidrios del auto oficial del Senado con piedras, si no se movía para permitir el paso.

Roselló también fue hasta el lugar y fue insultada por Perrone; luego, se hicieron presentes algunos policías y los diputados frenteamplistas Sebastián Valdomir y Margarita Libschitz. Tras esto, el legislador de CA ingresó a la cámara para reclamarle a su presidente, el blanco Rodrigo Goñi, que detuviera la sesión, lo que finalmente ocurrió.

Este jueves, el diputado estacionó su propio vehículo en el garage del Senado, bloqueando la circulación normal, en reclamo del hecho ocurrido en la noche del miércoles.