El senador blanco Javier García cuestionó a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) porque, sostiene, está por adjudicar una licitación a una empresa argentina para que realice traslados sanitarios con helicópteros a un costo de US$480.000 por mes y por un lapso de 6 años. El legislador nacionalista entiende que esta contratación, actualmente a estudio del Tribunal de Cuentas (TCR) no es necesaria y resulta muy costosa.

Esta tarea de traslado ya la realiza la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y la Armada sin costo, recordó. “Esta contratación sería para hacer exactamente lo mismo que hace la Fuerza Aérea. El año pasado trajo 3 niños de Artigas y los ministros aplaudieron”, dijo a El País. “Tenemos dudas muy fuertes. No parece razonable”, sostuvo.

“Se dice en la licitación que estarán disponibles (los traslados) 24/7 en todo el país. Imposible. Los traslados solo podrán hacerse de día, de noche solo podrán ser muy pocos, ínfimos. Se paga por traslados 24 hs. que no se harán. No hay estructura ni pistas preparadas que lo permitan en todo el territorio salvo excepciones. No serán entonces ni 24 horas, ni sin límites territoriales. Se licita y paga por un tipo de traslado que no se puede hacer.(??)”, escribió García en la red X. “Dicen que van a seguir trabajando con la Fuerza Aérea. Entonces, ¿para que hacen esta adjudicación?”, se preguntó.

García agregó que hace meses que advierte que se debe estudiar mejor la contratación y que pedirá informes para saber más. “De noche no pueden volar helicópteros civiles sin control de torre que solo hay de noche en Carrasco y Laguna del Sauce en Maldonado. Todo el resto de aeropuertos y pistas está cerrado”,advirtió García quien fue ministro de Defensa.

Álvaro Danza, presidente de ASSE, había dicho durante el debate de la Rendición de Cuentas en referencia a esta contratación que “lo que queremos es ahorrar tiempos de traslado, sobre todo en patologías que son tiempo dependientes, como cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares y siniestros de tránsito”. “Esa sería la idea pero los traslados de órganos, sobre todo riñón e hígado o traslados de pacientes a Argentina, como traslados pediátricos al vecino país y otos traslados nocturnos los seguirá haciendo la Fuerza Aérea, señaló Danza entonces.