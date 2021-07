Heber podría ir en lugar de Falero a la interpelación por acuerdo con Katoen Natie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Frente Amplio resolvió ayer llevar adelante su tercera interpelación contra este gobierno -las tres en menos de un trimestre-, para que el Poder Ejecutivo responda por el acuerdo alcanzado con la empresa Katoen Natie por el cual se extendió por 50 años la concesión de la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo. Esto fue así a cambio de una inversión de US$ 450 millones y de que la firma desistiera de iniciar un juicio igualmente millonario contra el Estado.

El convocado es el actual ministro de Transporte, José Luis Falero, quien casi no estuvo en el cargo porque a los pocos días de asumir debió ser operado de un tumor benigno. Por estos días se encuentra en recuperación, volviendo de a poco a las tareas. Por esa razón, en la bancada de senadores del Partido Nacional ya se “analizó la posibilidad” de que quien comparezca al Parlamento fuera el hoy titular del Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, quien precisamente estuvo al frente de las negociaciones con la compañía europea, dijeron a El País fuentes políticas.



En la sesión de ayer la oposición también dejó abierta la puerta a esa opción. “Si el señor ministro no está en condiciones de comparecer lo hará el subsecretario u otros jerarcas. Somos conscientes también de que Falero ingresó a la cartera de Transporte después de que este convenio fuera firmado por quien hoy es ministro de otra cartera”, dijo el senador frenteamplista Mario Bergara, al responder las acusaciones del senador blanco, Sebastián Da Silva, que cuestionó que el Frente Amplio intentara “interpelar a un ministro objetivamente convaleciente”.

“Si el Poder Ejecutivo entiende que tiene que venir el ministro firmante del acuerdo con Katoen Natie, bienvenido”, siguió Bergara.



En opinión del abogado constitucionalista Martín Risso, la opción de que comparezca Heber en lugar de Falero sería “lo más razonable”. Aseguró que se trata de una circunstancia que debe resolverse “con el sentido común”, ya que la Constitución no prevé explícitamente este escenario. “Es razonable el planteo, y si Heber y el miembro interpelante aceptan, se puede hacer perfectamente, no hay ningún obstáculo” legal, remarcó en diálogo con El País.



Por su parte, el senador Charles Carrera -miembro interpelante- señaló que la coalición de izquierda no buscaba “personalizar” el debate con esta convocatoria, sino que se centraba en interpelar “la política pública” detrás del acuerdo con la empresa belga. “Si él (por Falero) no está en condiciones de venir, que venga el que Poder Ejecutivo decida que tenga que venir. No tengo ningún inconveniente”, afirmó a El País.

Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Foto: Francisco Flores

Heber, en tanto, no tendría problemas en defender en el Senado el resultado de las negociaciones, indicaron fuentes de su entorno.

La postura de Manini.

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, expuso que su partido no acompañaba el llamado a sala exclusivamente por las razones de salud que atraviesa el jerarca. “Votamos negativo, pero no porque no tengamos interés en enterarnos de los detalles de la negociación”, dijo el senador. Y agregó: “Entendemos que no es la oportunidad de convocar a un ministro que tiene ciertos problemas personales”. Además, dijo que quería escuchar las “aclaraciones” y que coincidía con el Frente Amplio en cuanto a que fue “excesivo” el tiempo extendido a la empresa en la terminal.