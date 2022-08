Heber informó que gastos vinculados a caso que involucra a Carrera fueron de US$ 260.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó este miércoles a los legisladores del Partido Nacional sobre los hechos vinculados a las dos denuncias que involucran al senador frenteamplista y exdirector general de secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, tras la divulgación el pasado domingo en Santo y Seña (Canal 4) del presunto encubrimiento de la internación y entrega de tickets alimentación a un civil que resultó herido por una bala perdida que tendría origen policial. Al término de la reunión, el senador Jorge Gandini informó que se estima que el monto destinado a los gastos vinculados al Hospital Policial y a los vales entregados al hombre fue de US$ 260.000.

El senador dijo que Heber brindó "una información muy completa", pero que de todas formas consideraron conveniente citarlo a Comisión de Seguridad del Senado para que allí brinde los datos que dispone en forma oficial y que estos queden reflejados en la versión taquigráfica, pero que además los legisladores del Frente Amplio puedan preguntar y contrastar información.



Gandini explicó que el caso de Carrera se divide en dos partes: "Por un lado, lo penal, que se dilucida en sede de Rocha, donde se había archivado, y una denuncia posterior y una solicitud de ampliación de denuncia de los familiares mantiene abierta a esa causa. Y luego, una causa que está abierta en Fiscalía por denuncia de Asuntos Internos del Ministerio del Interior". Y sobre este segundo punto, reafirmó: "Asuntos Internos investigó y directamente, sin el ministro, llevó la denuncia a Fiscalía".

"Eso tiene que ver con las decisiones tomadas en su momento por el director general (del Ministerio del Interior, Charles Carrera) de mantener tres años y medio internado en el Hospital Policial a esta persona y a su hermano, con el grado de suboficial —que no lo detenta porque no es funcionario policial ni pariente—, por supuesto en habitación privada por el grado y sin pagar tickets. Además, con la disposición de pagar tickets alimentación por $ 20.000 por mes, que en su momento equivalían al salario de un agente policial", explicó.



Gandini señaló que los fondos utilizados para esto "se desviaron de un fondo policial" y "no fueron recursos de la propia persona que por razones humanitarias lo iba a pagar". "Lo importante es que se conozca, que se vea que aquí la denuncia la hizo la familia, por un lado, y Asuntos Internos por el otro y que hay elementos suficientes como para preocuparnos del desvío de fondos públicos sin respaldo legal, contrarios a derecho y aunque las razones puedan ser humanitarias el Estado tiene marcos legales, aún para las razones humanitarias y estos no fueron seguidos", agregó.

En primera instancia, el legislador señaló que hay "hechos con apariencia delictiva de abuso de funciones".



Consultado sobre si estaban registradas las salidas de dinero, Gandini dijo que "estaba registrada mes a mes la autorización directa del director general Charles Carrera a Tesorería de pagar esos fondos" y acotó que el exministro del Interior Eduardo Bonomi "no aparece por ningún lado acá, no hay una sola firma de Bonomi, todas las firmas son de Charles Carrera".

En referencia a los dichos de Carrera respecto a que la divulgación del caso se trata de una persecución política en su contra, Gandini apuntó: "Si esto fuera persecución a un senador de la República, lo que tiene que hacer el Frente Amplio es interpelar al ministro. ¡Que lo interpelen! Ojalá, porque esto necesita mucha transparencia. Esto no es persecución, esto nace de una denuncia de la familia a la justicia penal en Rocha y a Asuntos Internos en el ministerio y de Asuntos Internos a la Justicia. No son las autoridades políticas las que toman las decisiones y se hace público por una investigación periodística".

Gandini fue interrogado respecto a si esta información compromete a Carrera y su respuesta fue: "Es muy fuerte".

"La ley es clara en que solo pueden internarse en el Hospital Policial los funcionarios policiales y sus familias. Jamás está permitido que un civil, ni excepcionalmente utilice las instalaciones del Hospital Policial y aquí se lo registró con un código de suboficial a él y su hermano. Nunca pagaron nada porque estaban atendidos como oficiales. Solo eso (ya) es contrario a la ley. Y la disposición de eso y algunas grabaciones —que escuchamos en televisión— en las que el propio director Carrera dice que sobre eso no había que decir nada, demuestran que eso estaba al margen de las disposiciones", resumió.