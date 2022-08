Carrera sobre denuncia: "Es una persecución política del ministro Heber"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador frenteamplista Charles Carrera dio detalles sobre el audio por el que se lo acusa de otorgar beneficios a una víctima de la acción policial y dijo que, "es una causa armada". "Es una persecución política del ministro (de Interior Luis Alberto) Heber por las denuncias que estoy realizando, tanto las denuncias del puerto como por el control que hago de la gestión", enfatizó.

"Tendríamos que estar hablando que en 30 horas se consumaron siete homicidios pero se está hablando de Charles Carrera. Esta causa se mueve a partir que Heber va en enero a La Paloma y conoce a esta familia. ¿El 13 de julio da cuenta a la Fiscalía?", agregó el senador en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).



Consultado por qué pasará con sus fueros si es denunciado ante la Justicia, Carrera dijo que "esto fue público hacia la interna del Ministerio del Interior y el Hospital Policial". "Esta causa la tendré que analizar en su momento porque hoy salgo a hablar y a partir de mañana saldré a buscar la información de todo esto de hace 10 años. Me fui con la conciencia muy tranquila".



Tras hacer su descargo público en las redes, el senador ofreció una entrevista en la que dio detalles de cómo sucedieron las cosas diez años atrás.



El 12 de noviembre de 2012, Víctor Hernández, un vecino de la Paloma, resultó herido por una bala disparada desde una casa frente a la suya donde se festejaba el cumpleaños del entonces subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez, relató. Hernández tuvo que pasar meses internado en el Hospital de Clínicas. Cuando se le iba a dar el alta, el hombre estaba en "una grave situación de hambre en Montevideo" y un "grado de discapacidad muy importante para el resto de su vida" , detalló Carrera, por lo que desde el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) se solicitó la asistencia del Ministerio del Interior. El entonces ministro, Eduardo Bonomi, aprobó que al hombre se le diera asistencia en el Hospital Policial.

"No le dimos ningún grado de policía a esta persona, no existió ningún encubrimiento, se actuó con responsabilidad y humanidad", explicó Carrera, "lo único que recibió fueron tickets alimentación y atención sanitaria". Además, detalló que para acceder a esta atención se ingresó al paciente con un código especial.



Consultado por si esta administración del Ministerio del Interior puede tomar la misma medida de atender a un civil en el Hospital Policial, el senador Carrera fue categórico: "Cualquier autoridad que quiera disponer que un civil pueda atenderse en el hospital policial lo puede hacer, es una forma excepcional, pero lo puede hacer".

Carrera se sorprendió por la aparición del audio en 2022. "Ese audio lamentable nunca esperé que me grabaran en el año 2013 porque era una familia humilde. En aquel momento no se grababan a las personas, hoy sí, y todo lo que diga puede ser grabado y difundido".



Sobre el motivo de la reunión en la que fue grabado el audio, Carrera asegura que tanto el hermano de la víctima como la madre asistieron a su oficina convocados por él. "A esa reunión se los convocó en el Ministerio del Interior para que bajaran el perfil; eran personas aparentemente lastimadas por policías, por el comisario de La Paloma, y no tenían el comportamiento adecuado" dentro del hospital, aseguró.



"Lamentablemente me tocó trabajar en lugar de donde hacen el uso de la fuerza en defensa de nuestros habitantes; la excepción es que hay policías como este que hacen una fiesta y están a los tiros y eso es inadmisible", hizo hincapié.

"Existió responsabilidad del comisario"

Sobre el caso, Carrera cree que el comisario Marcos Martínez fue responsable. "Todo indicaba y en mi opinión lo sigue indicando hoy, existió responsabilidad del comisario Martínez. Desde esa casa sale un disparo que impacta contra esta persona", explicó.



"Era muy fuerte la información que existía en aquel momento; era que la bala había salido de la casa del comisario. Se lo sumarió, se lo separó del cargo. En aquel momento la jurídica del ministerio indicaba que había que “esperar las resultancias penales”; no se pudo probar quién lo realizó porque para hacer imputación penal hay que tener una persona", detalló.



"Dese el punto de vista civil lo que me llama la atención es que hayan perdido el juicio. Las acciones posteriores de las autoridades del Ministerio eran acciones donde se reconocía la responsabilidad" de la Policía, agregó.



Citando al exdirector de Policía Julio Barterreche "era una jefatura con muy malas tradiciones", en referencia a un "conjunto de policías". "Se trató de cambiar. Si hoy me preguntás cómo está, no lo sé, pero me sorprendió que Martínez sea el comisario de Lascano", agregó Carrera.