Fiscalía investiga denuncia sobre gestión de  Carrera en gobierno del Frente Amplio

El Frente Amplio tiene resuelto dar un respaldo absoluto al senador Charles Carrera. El legislador del Movimiento de Participación Popular, que fue centro de una denuncia periodística por otorgar beneficios a una víctima de la acción policial, contará con el apoyo de su fuerza política que emitió una declaración pública respaldando su accionar.

Ayer fueron varios los legisladores y referentes frentistas que declararon en favor de Carrera. Su fuerza política, a pesar de que no estuviera en el orden del día, lo trató en sus organismos de dirección. Y tanto en el Secretariado Ejecutivo -donde participó Carrera- como en la Mesa Política hubo apoyo a la actuación del senador cuando ocupó la dirección general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI), dijeron fuentes de la coalición de izquierda a El País.



En la declaración se asegura que “todo fue conforme a derecho” y que “hubo acciones con lógica humanitaria ante una familia que se encontraba en una compleja situación”. Y se agregó que “no hubo intentos de encubrimiento”.

La denuncia

El programa Santo y Seña de Canal 4 divulgó el domingo el caso de un joven que en noviembre de 2012 recibió un balazo mientras estaba en su casa. El disparo lo dejó en silla de ruedas y nunca se pudo esclarecer quién fue el responsable.



El hombre relató que la bala fue disparada desde una casa frente a la suya donde se festejaba el cumpleaños del entonces subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez. Allí se narró que había varios efectivos policiales que en determinado momento realizaron disparos.



La víctima estuvo internado ocho meses en el Hospital de Clínicas, donde Carrera, según el relato del hermano del joven, lo visitó al menos tres veces. En una de ellas le planteó que podría ayudarlo garantizándole el tratamiento de fisioterapia y para ello coordinó su traslado al Hospital Policía. Pese a que el hombre no era funcionario ni familiar de policía, Carrera gestionó que recibiera el tratamiento ingresándolo como subayudante.

Allí el joven permaneció durante tres años. Además, Carrera le daba $ 20.000 en tickets de alimentación cada mes, según el informe. Algo que para la familia de la víctima respondió a un intento de su caso no tomara estado público.



A nivel judicial hubo denuncias en dos planos. Por un lado, la víctima presentó una denuncia penal buscando determinar quién le disparó. Este caso se archivó por falta de elementos para avanzar en la investigación. Y una demanda civil que se inició en 2016.



Por otra parte, la actual administración del MI planteó el caso de Carrera ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno para dilucidar si se cometió algún tipo de delito. Fuentes judiciales indicaron a El País que este caso podría configurar el delito de falsificación de documentación porque las resoluciones donde se presenta a la víctima en el Hospital Policial como un subayudante no son reales. Y abuso de funciones por las determinaciones que adoptó Carrera brindando beneficios a particulares por fuera de la función pública.

La respuesta

Pasado el mediodía Carrera divulgó un comunicado en el que dio su versión de los hechos.



En la misiva el senador sostuvo que el entonces ministro Eduardo Bonomi recibió a organizaciones sociales que denunciaron la situación y desde ese momento “se dispuso apoyo en salud”. “Sostengo lo mismo que en aquel momento: si el Estado es responsable del daño ocasionado por un presunto mal accionar policial, el MI debe hacerse cargo”, afirmó.



Y agregó: “A diez años de un hecho fortuito, el mismo informe relata cómo vira el caso tras el involucramiento del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber”.



“No parece casualidad que esto derive en un señalamiento sin sustento y en una denuncia penal, que lo que intenta es deslegitimar mi accionar y afectar mi imagen pública”, concluyó.

“No asumen” y la “campaña de enchastre”



Las reacciones en el sistema político no se hicieron esperar. El diputado colorado Felipe Schipani realizó ayer un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer “todas las actuaciones de la investigación” del caso.



Por su parte, Da Silva publicó en su cuenta de Twitter que “los que guapean a familias vulnerables haciendo abuso del poder son los mismos que al ser descubiertos no asumen su responsabilidad”.



Su correligionaria Bianchi dijo que Fiscalía debe investigar el hecho, y pidió “que no se duerma en los laureles como en los casos que les conviene”.



Por su parte, el senador frentista Mario Bergara publicó en la misma red social que “en su momento el ministerio actuó con humanismo y responsabilidad”.



En la misma línea se expresó el senador Alejandro Sánchez, correligionario de Carrera en el MPP, quien dijo que “comenzó la campaña de enchastre” y que es “el rebote” de la denuncia que Carrera impulsó contra Heber cuando ocupaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y firmó el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa Katoen Natie.



El senador socialista, Daniel Olesker, por su parte, afirmó que “no entiende quien solo pretende enchastrar”. “¿Justo ahora, no? ¿Casualidad? Claro que no”, indicó el legislador.



Y por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, indicó que Carrera está “en la senda correcta”.