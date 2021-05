Heber dijo que hay "abuso" en uso de estatuto del refugiado y alertó por "perforación a la inmunidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nuevo ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió virtualmente este viernes con otros ministros del Mercosur en Torre Ejecutiva y a su salida manifestó su preocupación porque está ingresando "una cantidad de gente de distintos países" que "está llevando a que tengamos perforaciones en la inmunidad que estamos buscando" para superar la pandemia del coronavirus.

"Planteamos que nos preocupa el abuso que hay del estatuto del refugiado. El Uruguay está haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de blindar sus fronteras. Solamente tenemos permitido que ingresen al país uruguayos y extranjeros residentes, pero por el lado del estatuto del refugiado se amparan, porque es un tratado internacional y llegan de todas partes del mundo e ingresan al país. Es un tema que nos preocupa y principalmente en momentos de pandemia", indicó en rueda de prensa.

El jerarca señaló que aún no tiene cifras de cuántas personas ingresan por esa vía. "Aún no me reuní con el director de migraciones, pero es un tema que va a estar arriba de la mesa", dijo y afirmó que se mudará definitivamente la semana que viene del Ministerio de Trasnporte y Obras Pública (MTOP), cartera donde se venía desempeñando, a Interior.



"Estamos mirando con atención que está ingresando una cantidad de gente de distintos países, no solamente del Mercosur, y que está llevando a que tengamos perforaciones en la inmunidad que estamos buscando (...) En un momento que el país está haciendo un esfuerzo muy grande por vacunar a su población para tener la inmunidad de rebaño, tenemos perforaciones y una de las perforaciones que es este estatuto que el país suscribió en el pasado y que naturalmente nos obliga", expresó.



"Si dio resultado, ¿por qué vamos a cambiar?"

En lo que refiere a la seguridad pública, Heber precisó: "Si dio resultado, ¿por qué vamos a cambiar?". "Bajaron los homicidios, las rapiñas, los hurtos, se tuvo un éxito en el primer año que tuvo como ejecutor a nuestro amigo Jorge Larrañaga y creemos que ese es el camino", subrayó.



En ese sentido remarcó que "es fundamental" el "diseño táctico, el despliegue y las comisarías". "Eso es lo que nos llevó a tener una discrepancia en materia de seguridad y Jorge la inició y para mí tiene que ser el acento de la política de seguridad nuestra que es el comisario integrado, no aislado de la sociedad", punutualizó.



"Los comisarios son guardias civiles, tienen que estar en contacto con la gente. Las comisarías para nosotros son fundamentales. Es parte de nuestra concepción de seguridad en donde el comisario es un actor que tienen que estar metido en la ciudad, el barrio, el pueblo donde está. Tiene que tener un conocimiento, no se puede cuidar lo que no se conoce", sumó.



Heber contó también que la semana próxima se entrevistará "con todos los partidos políticos, actores sociales de importancia, sindicatos policiales y el mismo Pit-Cnt".