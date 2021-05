Lacalle y Heber se reunieron junto a jefes de Policía y directores generales de todo el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió en la mañana de este miércoles con el recientemente elegido como ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la Torre Ejecutiva. "Este momento tiene sinsabores. Todavía seguimos muy tristes por la pérdida del gran ministro que fue (Jorge) Larrañaga", dijo Haber durante una conferencia de prensa tras el encuentro.

El encuentro tiene lugar algunas horas después de que Lacalle Pou anunciara que el lugar que era ocupado por Jorge Larrañaga, quien falleció a los 64 años a causa de un paro cardiorrespiratorio, sería ocupado por quien hasta el momento era ministro de Transporte y Obras Públicas.



"Vamos a continuar con la impronta de no tener dudas a la hora de tener que respaldar a cada uno de los policías que dan combate a los delincuentes de nuestro país", dijo Heber y reafirmó: "Respaldo a la institución policial y al policía en su accionar".

El nuevo ministro aseguró que no habrá cambios dentro del personal de confianza del ministerio ni dentro de las jefaturas policiales del país. "Como se dice en términos futbolísticos: cuadro que gana no se cambia", aseguró.



"Larrañaga demostró en su accionar y resultados que se podía dar tranquilidad a los uruguayos", agregó



Respecto a los temas tratados en la reunión, Heber dijo: "Era simplemente una reunión con el presidente de la República, quien les habla, dándole un mensaje a los mandos de la Policía, a las autoridades", dijo y explicó que por el momento no se detallaron formas de actuar ya que tiene que realizar una "transición" entre una cartera y otra".



"Seguramente el lunes que viene estaré en el Ministerio del Interior 24 por 7, como se trabaja en el Ministerio del Interior", dijo.



A la reunión también llegaron los jefes de Policía de todo el país, junto con los directores generales. Además participaron el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González.



Por otra parte, en el lugar de Heber asumirá José Luis Falero, que a su vez se encontraba desempeñándose en la subdirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).



El del sucesor de Larrañaga fue el primer nombre en resolver, según contaron a El País fuentes cercanas al presidente. Heber será el ministro del Interior por "capacidad política" y por la confianza que le tiene Lacalle. El mandatario considera que Interior es "el ministerio del gobierno" y por tanto encomendó su dirección a alguien "del gobierno, de la causa", explicaron las fuentes.



Manifestación

Mientras el presidente y el ex ministro de Transporte se encuentran reunidos, los integrantes del Sindicato de Empleados de Montecon se manifestaron frente a la Torre Ejecutiva.

Sosteniendo pancartas con las leyendas "En defensa de los puestos de trabajo, no al monopolio en el puerto" y Heber y Curbelo mienten: acuerdo en el puerto dejará más de 1.000 personas sin trabajo", los empleados mostraron su desacuerdo respecto al acuerdo al que llegó el gobierno con la compañía belga Katoen Natie.