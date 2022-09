"Hay que ser más precavidos": la opinión de José Mujica sobre el caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Soy consciente de que hay una imagen herida y le conviene a Uruguay preservarla lo más posible, por eso yo no voy a entrar a echar leña al fuego", destacó el expresidente José Mujica sobre el caso Astesiano. La detención y posterior imputación del exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou derivó en varias críticas y pedido de explicaciones desde la oposición. El Frente Amplio analiza qué pasos seguir a nivel parlamentario en torno al caso que catalogaron de "escándalo".

"Me duele lo que pasó, como oriental, y quisiera a esta altura que aprendamos que hay que ser más precavidos", dijo el expresidente en las últimas horas en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10) sobre la situación de Alejandro Astesiano, que es investigado de participar en una red que falsificaba documentación para otorgar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.



"Me parece que hay errores garrafales que son imposibles de justificar, pero hay que tener un grado más de perspicacia. Pero bueno, las cosas se dieron así, a veces nos pasa eso", añadió el exmandatario y líder del sector frenteamplista Movimiento de Participación Popular (MPP).



El País informó que Presidencia cree que Lacalle Pou fue engañado con datos de su exjefe de seguridad. Según señalaron fuentes de Torre Ejecutiva a El País, el mandatario recibió en marzo de 2020 y en setiembre de 2021 planillas en las que no figuraban que Astesiano había sido procesado en 2002 y 2013 por estafa.