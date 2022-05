"Hay intención clara de aumento de edad al barrer", dijo Murro sobre reforma jubilatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ernesto Murro, exministro de Trabajo y expresidente del BPS durante gobiernos del Frente Amplio, aseguró que desde el oficialismo "hay una intención clara de un aumento de edad al barrer, de años de trabajo y más aportes", en un contexto de debate en torno a una reforma de la seguridad social que pretende activar el gobierno. Murro fue uno de los cinco integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) que en noviembre pasado votó en contra del documento final de reforma, que es un insumo para los cambios que se buscan desarrollar.

"Es cierto, la tasa de aportes no se aumenta, pero si tengo que trabajar más años, me tengo que retirar más tarde, me están pidiendo que haga un aporte voluntario además del 15% que hoy se aporta -que es de los aportes más altos del mundo- si además tengo que aportar un poco más, eso es más aportes, para cobrar menos y con más incertidumbres e inseguridades", apuntó Murro este lunes en diálogo con VTV Noticias.



El exjerarca dijo, además, que le "llama la atención" que en seis meses - desde que el comité de expertos aprobó un documento final- no se haya redactado el proyecto de ley para su análisis en el Parlamento.



"Además de tener sobrado tiempo, también al gobierno le sobran los votos tanto en Diputados como en Senadores para hacer la reforma de jubilaciones que quieran hacer", apuntó, en referencia a que este cambio se puede lograr tras alcanzar una mayoría simple de los votos en el Parlamento. "Llama un poco la atención esta situación de no saber qué es lo que van a hacer", subrayó.



El presidente Luis Lacalle Pou ha remarcado en varios ocasiones que busca llegar a una reforma de la seguridad social con el apoyo del Frente Amplio. Esto fue lo que se transmitió en una reunión con los legisladores del oficialismo en Suárez y Reyes, donde se planteó que el objetivo era convencer a todo el arco político para llegar a una reforma "justa" de todo el sistema.



Consultado sobre por qué en los gobiernos frenteamplistas no se hizo una reforma de la seguridad social, Murro contestó: "Nosotros durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio hicimos muchas reformas. Reformamos la Caja Militar, Caja Policial, Caja Bancaria, Caja Notarial, una reforma de jubilaciones y pensiones del BPS haciendo que más gente se pudiera jubilar y mejor, reforma del seguro de paro, de asignaciones familiares, del sistema de salud. Hicimos eso con mucho diálogo y mucho estudio".



Nombró otras medidas y destacó que en la "mayoría" de las reformas que nombró no contaron con el respaldo del actual oficialismo. "Que casualidad que durante los 15 años de gobierno las reformas positivas que hicimos en beneficio del país y la gente, la gran mayoría no las votaron", apuntó.