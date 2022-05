Lacalle Pou pide acordar reforma jubilatoria: "Tenemos que hacer un sistema sostenible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Como el sistema está débil a mediano plazo, lo que uno aspira es durante el gobierno mandar un proyecto de ley, acordarlo con la coalición y nos gustaría acordarlo con la oposición", remarcó este viernes en Soriano el presidente Luis Lacalle Pou en referencia a la reforma de la seguridad social que se propone activar en esta administración.

Aseguró que por el momento "no hay proyecto" y que las recomendaciones del grupo de expertos que trabajaron en la materia "no establecen un aumento de la edad de retiro a rajatabla, sí establece la jubilación 'normal', y la posibilidad de jubilarte antes, sobre todo para sectores más sacrificados de la actividad".

"No quiero ser ortodoxo y cerrado. Si el día de mañana todo el sistema político se puede poner de acuerdo, tampoco te vas a aferrar a tu librito. Eso sí, tenemos que hacer un sistema que sea sostenible, porque si solo le ponemos unas cosas y no otras lo que hacemos es agravar el sistema", enfatizó.



En rueda de prensa, Lacalle Pou apuntó contra los intentos de reforma que expresaron altos dirigentes frenteamplistas en el pasado.



"Todos ustedes recuerdan, de memoria, a (Danilo) Astori, (José) Mujica, (Tabaré) Vázquez, y tantos otros, que dijeron que la reforma de la seguridad social era urgente". Y luego lanzó: "Todos pasaron por el gobierno. Si no lo hicieron cada vez es más urgente, esperemos ponernos de acuerdo".



Consultado sobre si está dispuesto a pagar el costo político de una reforma que cambie las condiciones, retrucó: "¿Cuál es el costo político, si yo creo que es justa?". Y luego manifestó: "No se trata de pagar costo político, se trata de que si asumiste un compromiso cumplirlo".



Remarcó que a los "únicos" que no se les cambia el estatus es a los "jubilados", y valoró: "Son los primeros que tienen que estar tranquilos". Además, aseguró que quienes "están en edad de trabajar o empezando, a esos jóvenes le vamos a decir: 'sino no te vas a poder jubilar', o por lo menos no te vas a poder jubilar con una jubilación digna y justa".



"De alguna manera, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo. En ese sentido estamos trabajando para también ser justos, porque no es lo mismo un oficinista que una persona que cargó bolsas de 25 kilos durante 30 años; no es lo mismo la vida de un peón rural en el sacrificio de ese trabajo, que la vida de otra persona que está trabajando en la tecnología", sostuvo.



Lacalle Pou remarcó que "hay que dejar un sistema sostenible", y recordó: "Yo asumí un compromiso con la población que era reformar la seguridad social, que todos sabemos que no va a caminar. O sea, tus hijos, mis hijos si sigue esta trayectoria no se van a poder jubilar por lo menos con una jubilación como merecen".



Al mismo tiempo, planteó que el sistema previsional hay que "hacerlo más justo" para que que las jubilaciones "más sumergidas se vean beneficiadas con un aumento sensible", así como que "el ahorro personal también juegue rol importante".



También se refirió a las cajas particulares, como la Profesional, Bancaria, y otras "que necesitan o han necesitado asistencia y no parece muy lógico que todos los uruguayos aporten para sostener esas cajas".