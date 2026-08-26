“Gran parte del gobierno siente lo mismo que vos”: Csukasi se sinceró ante militante que criticó falta de “audacia”

“Son momentos bastante solitarios”, dice Valeria Csukasi sentada entre una decena de militantes. “Te cuestionás mucha cosa. Pero yo en eso soy rebelde”.

Son alrededor de las 15:00 en La Teja y la tarde está soleada. La vicecanciller viene de días complicados, pero se siente cómoda en el ambiente íntimo del comité de base. Como el resto de dirigentes frenteamplistas, por ser 25 de Agosto está recorriendo comités.

Aunque sus declaraciones sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hayan generado reclamos diplomáticos al Poder Ejecutivo, los militantes están de acuerdo con ella.

Incluso, una de las vecinas más veteranas le pide “audacia” en política internacional al gobierno. Ante el evidente descontento de la militante, Csukasi le responde que “gran parte del gobierno” siente lo mismo que ella.

Declaraciones “de más”

Un rato antes de que Csukasi llegara al comité de base en La Teja, el presidente Yamandú Orsi dejó entrever que días atrás Csukasi habló “de más”.

“Con algo que no es un hecho, hay que evitar cualquier opinión”, dijo consultado sobre las declaraciones de la jerarca en un programa de streaming. “Hablar sobre lo que ni siquiera existe me parece que está de más”, sostuvo el presidente.

Pero, ¿qué había dicho Csukasi?

En el programa Al Weso se le preguntó si, en el caso de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llegara a Uruguay, se lo debería detener. Ella respondió que el país estaría “obligado” a hacerlo por sus “compromisos” con la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de captura a Netanyahu.

Esas declaraciones motivaron que la embajada israelí en Uruguay presentara un reclamo ante Cancillería y dejaron en una posición incómoda al Poder Ejecutivo. Meses atrás, Csukasi ya había generado molestias en el gobierno cuando dijo que había demasiados embajadores políticos.

La referencia al canciller y los "momentos solitarios"

En La Teja, uno de los militantes le pregunta si se sintió “respaldada” por el Poder Ejecutivo tras sus dichos sobre Netanyahu.

“El canciller (Mario Lubetkin) dijo lo mismo que yo el sábado en un artículo en La Diaria y no está en ningún lado…”, señala en primer lugar Csukasi.

También advierte que “cuestionar la aplicación del derecho internacional es un camino de no regreso”.

Luego responde directamente la pregunta. “Hablé con el presidente, hablé con el secretario de Presidencia (Alejandro Sánchez), también con la vicepresidenta (Carolina Cosse) que fue una de las primeras en llamar. Así que, en general, yo te diría que (el respaldo) está”.

De todas formas, confiesa que vivió “momentos bastante solitarios”.

“Te cuestionás mucha cosa. Pero yo en eso soy rebelde. Por más que no lo pueda hacer siempre. Entonces, a mí estas cosas me hacen redoblar un poquito. A mí no me vengas a apretar. Pero bueno, todo eso tendrá consecuencias…”, valora.

Durante su exposición de casi 50 minutos, que presenció El País, la viceministra habla sobre varios temas de política internacional.

Uno de los primeros que menciona es la dificultad que tiene el gobierno actual de desmarcarse de lo que haría la coalición, porque es un área donde la “agenda se te impone”

“Tenemos que volver a poder tener estas instancias en las que ustedes me digan: ¿por qué nos metimos en el (Acuerdo) Transpacífico? ¿Queremos entregar las empresas públicas? ¡No, mi viejo, porque no queremos entregar las empresas públicas, lo estamos negociando nosotros!”, sostiene.

Subraya que hay cosas que van a suceder tarde o temprano, pero que es mejor que esté el Frente Amplio en el gobierno para que se preserve el empleo, para “cuidar al que tiene miedo a integrarse al mundo” y para darle oportunidades a los “grandes” y a los “chiquitos”.

“Eso lo estamos haciendo, pero se puede transmitir cuando estamos conversando acá entre nosotros y nosotras. No es tan fácil de decirlo y además decís cosas públicamente y enseguida se te vienen arriba”, comenta.

Pero una militante veterana dice que le “duele” Palestina y Cuba y le pide “audacia” al gobierno en materia de política internacional.

“Es el miedo que te paraliza”, lamenta Csukasi.

“¡El miedo no nos puede paralizar!”, insiste la mujer.

Csukasi asegura que está de acuerdo con ella, pero explica que algunos “gestos” del gobierno pueden hacer que reciba una “cachetada”. “La consecuencia puede dejar gente en la calle, puede empeorar la situación del país”, argumenta.

Para fortalecer su punto sobre lo difícil que es para los gobernantes actuales tomar decisiones de política internacional, hace referencia a la polémica que generó ella días atrás.

“Mirá lo que pasó el fin de semana. Decir que el derecho internacional te obligaría, ante una pregunta absolutamente retórica, intrascendente, alejada de la realidad, de ‘si viene mañana Netanyahu, ¿lo tenés que arrestar?’, mirá la reacción que generó”.

“Lo que movilizás del otro lado, las fuerzas que no vemos, son automáticas y la reacción es enseguida para tratar de callarte”, asegura.

También apunta a que la economía uruguaya está “complicada” y dice que el gobierno frenteamplista no recuerda tanto como debería que heredó un país “en la lona”.

“Tenemos ministerios que operan sin fondos”, dice y afirma que áreas del Estado se están “desnudando” para darle dinero a algunos planes. “El esfuerzo solidario, que solo lo hace este gobierno, de vaciar absolutamente las arcas de todo el Estado para poner en los gurises, eso es audacia”, subraya.

Pero la militante no está de acuerdo.

“Audacia es lo que hizo Cuba cuando todos nosotros estábamos perseguidos y nos iban a matar. Nosotros no sabemos devolver eso, ni siquiera con una cosa mínima”, critica la mujer.

“El Frente Amplio lo ha sabido devolver. Yo ahí te divido el gobierno, del Frente Amplio”, dice la viceministra.

“Yo te estoy hablando a vos porque estás en el gobierno”, responde la militante.

“¿Qué te puedo decir? La mitad lo comparto”, reconoce Csukasi. “Lamentablemente estas cosas se debaten y lo que gana es la posición que es mayoritaria. Se debaten y te voy a decir que hay gran parte del gobierno que siente lo mismo que vos”.