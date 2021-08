El gobierno sale al cruce del "raid mediático" de COFE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Paro, caravana y movilización frente al Palacio Legislativo. Todas las herramientas sindicales fueron usadas por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) para marcar sus diferencias con el Ejecutivo por la Rendición de Cuentas. Desde el gobierno se decidió salir a responder “falsedades” y se cuestionó el “raid mediático” del gremio.

La “caravana” de COFE -en la que según los organizadores participaron más de 1.000 vehículos- recorrió ayer toda la avenida 18 de Julio y luego siguió rumbo al Parlamento, donde se votaba la Rendición en la Cámara de Diputados.

“Mucha pirotecnia, que no solo es peligrosa sino que dificulta para trabajar; pero no hay problema, la movilización es parte del ejercicio democrático”, señaló a El País Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. El jerarca decidió salir a responder afirmaciones del sindicato de los públicos en diversos medios, donde se denunciaba la violación de la ley de negociación colectiva.



“Ninguno de los artículos incorporados en el proyecto de ley fueron materia de negociación ni fueron conocidos por COFE hasta que el mismo ingresó al Parlamento”, señaló el gremio en un comunicado. En una comunicación con legisladores de la coalición, Ramos dio sus argumentos en respuesta de COFE y cuestionó el “raid mediático”.

Consultado por El País, Ramos dijo que “una cosa es el intercambio de argumentos” y otra es “decir falsedades con deshonestidad intelectual”. “Se falta a la verdad cuando dicen que no hubo una negociación colectiva, modificamos artículos que llevamos a la comisión. ¿Entonces cómo van a decir que no hubo?”, cuestionó Ramos.



Además, rechazó que se estén “acomodando” personas en la administración superior (gerentes de área, directores de división o jefes de departamentos). “Desde hace 10 años todas las designaciones son a dedo y lo que pusimos en la Rendición es que el quiera ir concursando que pueda ir haciéndolo hasta que salga la nueva carrera funcional y como COFE quería que fueran todos por concurso, ahora se dice esto del clientelismo político”, explicó Ramos. Por lo que concluyó que afirmar eso es “una barbaridad”. “Es una infamia decir que estamos metiendo gente a dedo”, aseguró.

Por otro lado, señaló que desde COFE se han boicoteado “todas las encuestas” que se están haciendo por parte del gobierno a los funcionarios públicos. “Los sindicatos de cada inciso llamaban a los trabajadores a no contestar las encuestas, nunca me apoyaron”, indicó Ramos. Afirmó el motivo pasa por el hecho de que “lo que piensan los funcionarios”, no es lo mismo que lo del gremio.



Ramos también rechazó que se diga que son “tendenciosos” los estudios elaborados por la Oficina de Servicio Civil sobre certificaciones médicas, ya que dijo “están realizados por gente de primer nivel”.

Entrevista.

En el marco de la movilización, una delegación de COFE fue recibida por la vicepresidenta Beatriz Argimón y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, para pedir modificaciones a la Rendición de Cuentas en su tratamiento en el Senado. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo a El País que se manifestaron los aspectos “preocupantes” contenidos en la Rendición y pidió hacer negociaciones con las diferentes bancadas para “discutir todo lo que no se pudo discutir”.

Movilización de COFE y otros gremios sindicales contra la Rendición de Cuentas. Foto: Leonardo Mainé

Con respecto a lo salarial, López aseguró que ya se constató una caída del 5% del poder adquisitivo en 2020 y que para 2021 se proyecta una cifra similar. “Lo que planteamos es que estamos dispuestos a absorber la pérdida, pero en la ley o en un convenio colectivo se tiene que establecer de qué manera se va a recuperar”, indicó. Además, cuestionó la habilitación de “compensaciones especiales” al inciso “Presidencia”, así como el aumento salarial a adscriptos. A su vez, son críticos de las modificaciones al sistema de certificaciones médicas.