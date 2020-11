Gobierno apunta a que caiga el monopolio de Ancap también en aeropuertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, compareció ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, donde habló de la desmonopolización de los combustibles en puertos, tal como fue votado por Diputados, y aeropuertos, como pretende el gobierno.

“El monopolio creado por la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, y administrado por Ancap, no regirá en el Puerto de Montevideo ni en cualquier otro puerto propiedad u operado por la Administración Nacional de Puertos”, dice el artículo que fue aprobado por la Cámara de Representantes.



El argumento que respaldó este cambio es que la petrolera estatal tiene o podría tener problemas de abastecimiento de fuel oil a los barcos y a las plantas de celulosa, y que la desmonopolización colaboraría en la caída de los precios de los combustibles para las empresas marítimas.



La Comisión de Presupuesto de Diputados manejó en su momento la posibilidad de que el monopolio también cayera para los aeropuertos, pero ante dudas y resistencias de legisladores de la coalición multicolor sobre la necesidad de que el cambio alcance también a los aviones, este agregado nunca se incluyó.

El senador Gustavo Penadés, coordinador de la bancada blanca y presidente de la comisión de Presupuesto, consultó ayer al ministro en el Parlamento sobre la posible desmonopolización de Ancap también en aeropuertos. “Estoy de acuerdo”, respondió Paganini.



En tanto, consultado por El País, el ministro dijo:_“Mi prioridad es el puerto pero si (la desmonopolización) impacta en mejorar la conectividad del país, yo estoy de acuerdo también, porque de hecho el principal costo de las aerolíneas es el combustible”.

“Sabemos que hubo aerolíneas de bandera nacional, como Pluna, que tuvo problemas por el costo del combustible”, recordó el titular de Industria.

Aquel problema generó un reclamo de la petrolera estatal hacia la aerolínea por deudas impagas.



El entonces presidente de Ancap, Raúl Sendic, dijo en junio de 2012 a la prensa que no aguantaba más la conducta de Pluna para cumplir con sus obligaciones. “Ancap le dejo en claro que tiene que asumir una conducta de pago seria”, afirmó Sendic en aquel momento. Hoy, para asegurar la conectividad aérea, el gobierno subsidia el combustible que usa la aerolínea Amaszonas.



En cuanto a otro cambio a este artículo que maneja el gobierno y la bancada oficialista, Paganini dijo que “algunos abogados interpretan que la desmonopolización de los combustibles en el puerto no alcanza a la Zona Alfa”, un área marítima donde se abastecen los barcos que no entran al puerto de Montevideo.

“En el ministerio interpretamos que si en el puerto se desmonopoliza (como fue aprobado en Diputados), también se desmonopoliza en la Zona Alfa, pero ya que hay esa duda, lo vamos a aclarar, lo vamos a poner a texto expreso en la ley”, agregó el ministro, explicando de esta manera la modificación que se planteó al Senado y con la que están de acuerdo los senadores blancos.



La reunión de las bancadas de la coalición multicolor, prevista en principio para hoy, se realizará en la mañana del lunes en el anexo del Palacio Legislativo.