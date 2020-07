Gloria Rodríguez: "El gobierno tiene mucho herrerismo aggiornado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ingresó a la Cámara de Senadores por el sector Herrerismo, sostiene que es central avanzar en una ley que permita la paridad en todos los ámbitos legislativos y Poder Ejecutivo. En entrevista con El País la senadora Gloria Rodríguez dijo que no está dispuesta a acompañar el proyecto de ley que regula la eutanasia, y que si bien considera que Laura Raffo es la mejor candidata para la Intendencia de Montevideo, no le disgustaría que Cosse le gane a Martínez.

-¿Le gusta la denominación afrodescendiente?



-No es un tema de gustarnos, o no gustarnos. Es algo que en el último encuentro en Durban se decidió denominar al colectivo afrodescendiente. No es un tema de gustar. La palabra negro se ha utilizado de forma peyorativa, para insultar. Se buscó la palabra afrodescendiente. A mí no me cambia. Yo me considero una mujer negra.



-Ruben Rada se autodenomina “el negro Rada”, y en el parlamento hay quienes se refieren a usted así.

-Yo me llamo Gloria, ninguno me dice la negra Gloria. No se los admito. ¿Por qué me tienen que decir negra, si a mí en el seno familiar nunca me dijeron negra? Porque me van a decir la negra Gloria si yo no le digo ni el rubio, ni el pelirrojo. No lo admito, no tiene sentido. Es una forma de marcar la diferencia de forma peyorativa. Si estamos en una reunión no admito que diga: "A ver qué opina la negra Gloria". ¡No! Que opina la senadora Gloria Rodríguez. ¿Que Gloria es negra? A sí, soy negra. No admito eso del negro o la negra sin sentido. ¡Ojo! A uno de mis hijos le dicen “el negro”. Y está todo bárbaro. Pero ya es común. Es como su sobrenombre. Pero mi sobrenombre no es negra. Yo soy Gloria.

-¿Siente discriminación?



-Yo en primer lugar soy una activista social, una mujer política, y una defensora de los derechos humanos. De todos los derechos humanos, porque a veces hay derechos humanos para unos y para otros. Apoyo y exijo que se siga investigando el tema de los desaparecidos. Estoy totalmente alineada con que debemos tener conocimiento y saber toda la verdad, para que ningún familiar se quede con esa sensación y sabor amargo de dónde están sus seres queridos. Pero muchas veces se maneja solamente ese tema. Es un tema más amplio. La seguridad es un derecho humano.

-¿Cree que se plantea la discursivo de derechos humanos de izquierda y de derecha?



-No porqué no creo en las izquierdas y en las derechas.



-¿Políticamente cómo se define?



-Soy una mujer política simplemente. Eso de encasillarnos...



-No hablo de encasillar, pero ¿cómo se define ideológicamente?



-Soy una mujer liberal. Una Saravista. Por eso digo que no me gusta encasillarme en las izquierdas y las derechas. Porque cuando he tenido que compartir pensamientos de las llamadas izquierdas -y me convencen- yo las acompaño.

-De alguna forma en Gloria Rodríguez liberal, ¿pueden convivir ideas de izquierda, de centro y de derecha?



-¡Ah! Por supuesto. Si las ideas van en mi línea de pensamiento y mi trabajo como activista social, y es en bien del otro, obviamente yo no me voy a fijar de qué lado vienen.



-¿Hoy se sigue sintiendo discriminada en este Parlamento?



-Y es la discriminación que pueden sentir todas las mujeres en política. Lo vemos en la poca participación que tenemos en el Parlamento. Yo quiero que sean paritarias todas las listas, en lo departamental, en lo nacional, en los órganos de decisión de los partidos.

-¿Le gustaría que también esa paridad en el gabinete?



-Claro, en lo legislativo y ejecutivo. No pensamos aún en el Poder Judicial.



-¿Cree que la diputada Mato tuvo expresiones hirientes en la recordada intervención donde Lema le llamó la atención?



-No. Considero que hubo una mala interpretación. Estoy segura que el presidente de la Cámara de Representantes no tuvo intención cortarle la palabra a la diputada. Pero sí, hubo una mala interpretación. Que hizo mucho ruido. A veces también usamos. Considero que sí la cortó, pero que en una charla hablando con el presidente de la Cámara, perfectamente la diputada podría haber subsanado todo esto.

-Quizás lo que ella quiso fue reflejar -para la opinión pública- ese episodio que consideraba discriminatorio, y no a puertas cerradas.



-Si, puede ser. No digo a puertas cerradas pero en el ámbito allí… Hablar con el presidente y estoy segura que él perfectamente iba a reconocer que se equivocó.



-¿Cuánto considera que tiene de herrerismo este gobierno?



-Mucho. Tiene mucho de Herrerismo aggiornado a los tiempos modernos. No el gobierno, porque tenemos un gobierno de coalición. Yo no puedo decir que el gobierno de coalición es herrerista, pero si digo que una pata fuerte de este gobierno es herrerista.

-Justamente esa pata es la de máxima jerarquía.



-Por supuesto, es Luis. Es el herrerismo aggiornado a los tiempos modernos del cual todos nos sentimos sumamente orgullosos, y estoy seguro que el señor presidente también.



-¿Cómo definiría a ese herrerismo moderno?



-Es un herrerismo menos estructurado, más abierto, muy participativo. Que está muy metido, no solamente en el interior, sino también en la capital. Es el Herrerismo que Herrera soñó en sus tiempos. Yo me definí como liberal y saravista, y estoy en el Herrerismo.

Gloria Rodríguez, senadora del Partido Nacional. Foto: Marcelo Bonjour

-¿Y tiene alguna pata Wilsonista?



-Obvio que sí. Yo tengo esa pata wilsonista de ir cuando hay que acompañar determinados proyectos, o hay que alzar la voz y que muchos lo miran como: "ah se salió del eje del sector".



-¿Y cuándo hay que corregir a alguno de sus compañeros?



-Sí, porque a veces nos equivocamos y nos encerramos en nuestras ideas. Y está bueno tener la cabeza abierta.

-En la pasada campaña vivieron un episodio donde tuvieron que accionar contra un compañero. Me refiero a Carlos Moreira que terminó desafiliándose del partido. La justicia investigó y archivó ese caso. Ahora el dirigente pretende volver al Partido Nacional. ¿Le parece que está bien?



-Moreira renunció al partido. Hoy es un hombre que no es del Partido Nacional. Mi posición la manifesté en primera instancia y la sostengo.



-¿Le pregunto si considera correcto que se vuelva a afiliar o le incomoda?



-Moreira renunció al partido por las circunstancias que le tocó vivir. Nunca dejó de ser un hombre blanco. Si la Justicia archivó el caso y la carta orgánica lo permite, yo no lo veo mal.

-¿Pero no le parece que hay casos done por más que la Justicia no laude o no encuentre pruebas hay puntos éticos para considerar?



-Yo estoy totalmente en desacuerdo y lo dije públicamente, que no fue la mejor actitud. Que Moreira se equivocó, desagraciadamente se equivocó. Son cosas que nos hacen daño y son inadmisibles.

-Pero usted dice que como la Justicia archivó el caso, no vería inconvenientes en que vuelva a filiarse. Por eso le pregunto por los puntos éticos.



-Ah, sí. Hay que evaluar mucho. Hay una comisión de ética que fue contundente. Hay que reconocer y darle la jerarquía que tiene esa comisión de ética.

-Es muy activa en Twitter. El 20 de julio recordó a Mandela, el 18 de julio la Jura de la Constitución, el 12 posteó por el día del padre, el 3 de julio el primer voto de una mujer, el 28 de junio por el día del orgullo gay. ¿No le pareció importante recordar el golpe de Estado el 27 de junio?



-Sí, seguramente me lo comí. Es la respuesta que puedo dar. Nada especial.

-Muchas veces en el sistema político se habla de defender las instituciones…



-Sí. No, no. Soy muy cuidadosa en ese tema, y soy una defensora de la democracia y la libertad. Eso nadie puede dudarlo de mí.



-¿Escuchó los audios de Argimón?



-Fueron públicos.



-¿Qué hubiese pasado si en vez de la voz de Argimón hubiese sido Sendic en el período pasado? ¿Cree que la reacción del Partido Nacional hubiese sido la misma?



-Sí porque los audios de Argimón eran de una conversación privada con alguien de su conocimiento. Y una conversación privada de ese tipo, del señor Sendic hubiese sido una conversación privada e íbamos a reaccionar de la misma forma.

-Lacalle dijo que al otro día de perder la elección en 2014 inicio su trabajo para la campaña que lo llevó a la Presidencia. ¿Quien se está preparando ahora?



-Estamos gobernado.



-¿Y no se puede perder esa ventaja que Lacalle Pou aprovechó?



-No éramos gobierno, ahora sí lo somos. La prioridad es gobernar, y luego la ciudadanía nos juzgará.



-¿Sus aspiraciones políticas cuáles son? No me diga servir al partido porque eso es lo que dicen todos.



-Más allá de servir al partido, está la gente. Voy a seguir en la política. Me siento muy cómoda en el ámbito legislativo.

Gloria Rodríguez y Laura Raffo. Foto: Fernando Ponzetto.

-¿No le gustaría estar en un cargo Ejecutivo?



-No. Lo digo con total honestidad.



-¿Entonces no le gustaría nunca competir por la Presidencia de la República?



-No, no son mis aspiraciones.



-¿Me va a decir que no le sedujo ni un poco cuándo se mencionó su nombre para la Intendencia de Montevideo?



-Es cierto que se manejó mi nombre. Sabía perfectamente que no podía serlo. Fue un honor.



-Ya que a usted no le seduce ese desafío, ¿qué mujer ve?



-No, no. Porque tengo compañeras valiosísimas y me parece injusto mencionar a una. Compañeras o no compañeras. Porque obviamente que quiero que sea una mujer blanca, pero si mañana hay una mujer de otro partido y sabemos que es una persona que va a representar bien, más allá que no la vote, no lo voy a ver con malos ojos.

-¿A Cosse la ve con buenos ojos?



-En este momento mi candidata es Laura Raffo para Montevideo. Y considero que es la mejor.



-¿Le gustaría que Cosse le ganase a Martínez, por ejemplo?



-Y Martínez ya fue intendente. Deberían darle la oportunidad a otro y que mejor dárselo a una mujer. Ya fue intendente y la alternancia es muy buena.