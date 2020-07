Eutanasia: blancos abren debate para apoyar la ley

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las primeras voces blancas fueron contrarias al proyecto para regular la eutanasia. Los legisladores del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, y Álvaro Dastugue, se manifestaron en contra de la iniciativa presentada por el colorado Ope Pasquet. Sin embargo los dirigentes blancos comienzan a analizar la iniciativa parlamentaria con la intención de apoyar el proyecto, y abrir el debate en el partido político que lidera la coalición de gobierno.

La dirigente de Generación (sector de jóvenes del Partido Nacional), Fernanda Sfeir, dijo en conversación con El País que es clave abrir la instancia de debate interno. A su entender el proyecto del diputado colorado permite ganar en derechos y ofrece garantías a la población.



“Estoy a favor de la eutanasia. Me defino como librepensadora. Creo en que la persona tiene la capacidad de decidir qué hacer con su vida. No creo en un dogma impuesto. No creo en un Estado que le diga a las personas qué pueden hacer y qué no. Es un tema de democratizar derechos. Sabemos que es una práctica que sucede, y con esto se logra ser más garantista”, opinó Sfeir.

El proyecto de ley del colorado Pasquet -titulado “Eutanasia y Suicidio Médicamente Asistido”- regula la práctica declarando exento de responsabilidad al médico que, a pedido expreso del paciente que tenga una enfermedad incurable en estado terminal, donde padezca sufrimientos insoportables, decida poner fin a su vida.

El Partido Nacional no ha tomado una posición unificada como colectividad. De todos modos para Sfeir este es un tema muy personal. “Cada legislador es representante y en su libertad de acción puede defender lo que entienda pertinente. Las posiciones religiosas, entiendo que lo definan. Pero nosotros no podemos trasladarle nuestras creencias al resto de la población”, dijo la dirigente de Generación.

Esta agrupación ha militado conjuntamente con la hoy vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en la pasada campaña. Uno de sus referentes es Gonzalo Baroni, quien hoy es el director nacional de Educación.



“Tener una posición como partido seria ir en contra de lo que nos ha caracterizado siempre: que es la polaridad de visiones. Estamos en contra de las visiones únicas y hegemónicas. Todavía no se han manifestado nuestros legisladores. Creo que algunos legisladores pueden acompañar. A mí lo que me interesa al final del día es que los derechos se garantices”, agregó Sfeir.