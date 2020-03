Presentaron proyecto de ley para legalizar la eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley para regular la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido este miércoles.

Según se explica en la exposición de motivos, se busca establecer "cuándo y cómo son admisibles" estas dos prácticas, así como también determinar los "procedimientos y controles que den garantías a los sufrientes, a sus familiares y a los médicos dispuestos a ayudarlos".



A su vez, el proyecto declara que el médico que practica la eutanasia activa o que ayuda a otro a suicidarse no comete un delito "si cumple con las disposiciones de la ley".



El proyecto de ley también explica que el médico deberá hablar con el solicitante "para cerciorarse de que conoce y comprende la situación y de que la voluntad de poner fin a su vida que manifiesta es libre, seria y firme".



Por ende, luego de un primer encuentro, el médico y la persona deberán tener una segunda entrevista "para establecer si mantiene su voluntad ya expresada".



Luego de esa segunda instancia, "transcurridos no menos de tres días", la persona si mantiene su voluntad de ponerle fin a su vida tendrá que dejar constancia de ello por escrito frente a dos testigos.



El proyecto también prevé que la voluntad de una persona de poner fin a su vida es revocable. "La revocación no estará sujeta a formalidad alguna y determinará el cese inmediato y la cancelación definitiva de los procesamientos en curso".



Además, el documento con la exposición de motivos establece que el proyecto de ley que someten "a la consideración de la Cámara no impone al Estado, ni los médicos, ni a nadie, el deber de practicar la eutanasia activa ni el de asistir el suicidio de quien lo solicite, en ninguna circunstancia".



El proyecto de ley está firmado por los diputados colorados María Eugenia Roselló, Walter Cervini, Felipe Schipani, Laura Baccino y Pasquet.