"Hicimos una regasificadora que no tenía ningún sentido", afirmó Danilo Astori

"Fue un error grande, importante", declaró este martes el senador Danilo Astori sobre el desarrollo de la planta regasificadora de Gas Sayago que impulsó el expresidente José Mujica cuando este ocupaba la vicepresidencia.

En diálogo con Buscadores (TNU, VTV), Astori remarcó: "Hicimos una regasificadora para venderle gas a la Argentina que no tenía ningún sentido". Su desarrollo fue un "error grande, importante, porque ni siquiera se supo ver las consecuencias que tenía un cambio estructural fundamental que el propio Frente Amplio había llevado a la práctica, como el cambio de la matriz energética".

Astori remarcó que "ni siquiera pudieron parar a tiempo" el proyecto que, consideró, "no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad futura, porque estaba transformada profundamente la matriz energética a favor de la energía eléctrica y no del gas natural".

Gas Sayago es una compañía cuyos socios son UTE (79,35% de las acciones) y Ancap (20,65%). El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para que las deudas, por más de US$ 40 millones, que mantiene la sociedad anónima sean pagadas por Ancap y UTE, como propietarios de la compañía.

La auditoría de PricewaterhouseCoopers (PwC) realizada a pedido del directorio de UTE señala que Gas Sayago destinó US$ 132 millones en: una escollera (US$ 26 millones), dragado del Río de la Plata (US$ 51 millones) y un gasoducto (US$ 55 millones) para la regasificadora.

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, indicó en conferencia de prensa hace una semana cuando se presentó el informe de PwC que el emprendimiento implicó hasta la fecha una pérdida de US$ 213 millones.

A esa cifra pueden agregarse otros US$ 37 millones de eventuales condenas por las demandas iniciadas contra la empresa, US$ 8 millones que costará retirar los pilotes en el Río de la Plata, y los US$ 3 millones que gasta Gas Sayago por año mientras dura la liquidación, proceso que continúa abierto.

"Se detallan múltiples evidencias de que el proyecto de la regasificadora no era viable desde su inicio”, había declarado Emaldi.