Fulminante reacción de los blancos: se disponen a expulsar a Carlos Moreira

A una semana de las elección, dos audios del intendente de Colonia, Carlos Moreira, donde da a entender que pide sexo a cambio de la renovación de una pasantía, golpeó al Partido Nacional. Sin embargo, se reaccionó en forma rápida, y en las próximas horas se reunirá la Comisión de Ética. Fuentes blancas dijeron que a Moreira se le aplicará la censura, que implica su expulsión de filas nacionalistas.

Las fuentes consultadas por El País señalaron que esta decisión va en línea con lo que ha señalado el candidato Luis Lacalle Pou en varias oportunidades en relación a la ética. “Que quede bien claro, si tenemos la capacidad de criticar y denunciar a los que no son de nuestro Partido, debemos hacerlo con los propios y hay que predicar con el ejemplo”, ha señalado el presidenciable en más de una oportunidad. Por lo que la resolución en el caso de Moreira seguirá esa línea.

Se decidió que hoy mismo se reúna la Comisión de Ética para dar un trámite rápido al caso Moreira y sea aprobado hoy mismo por el directorio. La aplicación de la censura implica la pérdida “de todos los derechos partidarios y supone entonces la expulsión”, explicaron las fuentes, de acuerdo al estatuto vigente.

El desarrollo normal de la campaña se vio alterado por la divulgación de los audios. En Caraguatá (Tacuarembó), Lacalle Pou se salió de la agenda para reunirse mano a mano con el senador Jorge Larrañaga, que lidera Alianza Nacional, sector que integraba Moreira hasta ayer. Luego se sumó a la charla la candidata a vice Beatriz Argimón. Una vez finalizada la ronda, cada uno de ellos se dispuso a hacer llamadas, incluido al propio intendente de Colonia.



A media tarde, Lacalle Pou, Argimón y Larrañaga brindaron una conferencia de prensa en el hotel Crown de Melo, donde comunicaron formalmente la convocatoria “en forma grave y urgente a la Comisión de Ética” para tratar el asunto.

“Algunas decisiones duelen más, pero hay que tomarlas”, señaló Lacalle Pou. Enseguida, afirmó que quieren dar “un mensaje bien claro con respecto a estas situaciones”. Al tiempo que reconoció que “es un momento difícil, personal y políticamente”, pero “no se puede mirar para el costado”.



Además, Lacalle Pou dijo que habló telefónicamente con Moreira en la mañana de este viernes y diez minutos antes de la realización de esa conferencia de prensa que tuvo lugar después de las cinco de la tarde.



“Hay cosas que no se pueden aceptar”, dijo Larrañaga, líder de Alianza Nacional, sector que ayer resolvió la desvinculación de Moreira.



“Los audios son inaceptables y por lo tanto rechazables”, añadió el senador visiblemente dolido, dada la cercanía que mantenía con Moreira.



“Nunca pensé estar en una situación de estas características a nueve días de una instancia electoral”, señaló el líder de Alianza. Además, Larrañaga pidió la renuncia de Moreira a la candidatura al Senado.

Argimón, Lacalle Pou y Larrañaga: los tres hablaron 11 minutos en total. Foto: Pablo S. Fernández

En tanto, Argimón dijo que el tema “no admite dos lecturas” y “a la brevedad” se resolverá el caso, dadas las características del episodio que involucra al intendente.

"No renuncio".

Minutos antes de la conferencia en Melo, en Montevideo Moreira daba sus explicaciones sobre los audios. Lo acompañaron Patricia y Leandro, sus dos hijos en una conferencia que brindó ayer en el hotel Embajador. Allí dio su versión de los dos audios que circularon por WhatsApp en la que hablaba con una edila nacionalista.

En uno de los audios la mujer solicita a Moreira que se renueve una pasantía. Si bien en un principio Moreira se niega a hacerlo, termina afirmando: “Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente”. En un segundo audio el intendente de Colonia explicita su intención de tener relaciones sexuales con la edila, que además había sido su pareja.



Moreira aseguró que no renunciará a la Intendencia, a su vez negó corrupción y clientelismo. Según dijo, el audio “data de meses atrás” y lo que se pide “es una extensión de una pasantía de primera experiencia laboral”. “La persona que realizó la grabación es una persona con la cual yo mantuve una relación sentimental hace bastante tiempo atrás y los términos de la segunda conversación responden a una relación preexistente”, afirmó Moreira.



El intendente dijo que lleva 35 años en el sistema político y “nunca lo han tachado de clientelista” y “muchos menos” ha cometido hechos de corrupción. “Mucho menos voy a prometer algo a cambio de favores sexuales, en tanto, yo tuve con (la persona de) esa voz femenina una relación sentimental”, explicó. Enseguida negó cualquier tipo de acoso a la edila nacionalista.

Carlos Moreira, intendente de Colonia, en la conferencia de prensa. Foto: Darwin Borrelli

“No es un acto de corrupción porque yo no le di nada a cambio. Ni tampoco prometí nada, no hay abuso de poder”, señaló Moreira. En la misma línea insistió que “no se pidió sexo a cambio de pasantías”.



El fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió los audios del intendente a la fiscal de Colonia Eliana Travers, para que se investigue si hubo algún tipo de delito que involucre a la administración pública. “Figura delictiva no hay ninguna”, aseguró Moreira en la conferencia. Además dijo que presentará otros audios que prueban su relación sentimental con la edila en cuestión.



Por otro lado, el intendente de Colonia se mostró dolido con Larrañaga por la desvinculación del sector: “He sido el hombre más leal a él en momentos en que su grupo amenazó con desintegrarse”. Dijo que aún no definió si renunciará a ser candidato al Senado, tal como le solicitara formalmente el líder de Alianza Nacional.



Moreira contó que telefónicamente Lacalle Pou le transmitió la existencia de “una gran conmoción” por la divulgación de los audios y le aclaró que “no estaba contento con esto”. Preguntado sobre si esto afecta al Partido Nacional respondió: “Más que nada creo que me afecta a mí, al Partido no creo que lo afecte”.



Consultado por El País acerca de si la divulgación de los audios tuvo que ver con alguna interna dentro del Partido Nacional en Colonia, Moreira respondió: “No lo sé, espero que no”.

FA dispuesto al juicio político El Frente Amplio de Colonia reclamó anoche la renuncia del intendente nacionalista Carlos Moreira. Una declaración de la Departamental del Frente Amplio, encomienda a la bancada de ediles de Colonia analizar todos los mecanismos legales para lograr la destitución de Moreira, incluyendo el juicio político. La declaración también repudia el “clientelismo político” y la “violencia de género” con fines políticos. Y como reflexión final se pregunta: “¿Es esta la alternativa que nos plantean para cambiar el país?”.



En tanto, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, opinó que “es un verdadero escándalo pedir favores sexuales para meter a dedo a una persona en una intendencia”. Para Miranda, “la única medida posible es la expulsión inmediata” y luego la denuncia ante la Justicia. Según dijo, hablan de “bajar el gasto público” pero son “los mismos que no votaron los ingresos por concurso de todos los funcionarios públicos, incluidas las intendencias”. Por su parte, el candidato Daniel Martínez evitó hablar del tema aunque opinó que debe haber “legislación específica” para juzgar “la contratación al barrer” de funcionarios públicos.

Un escándalo con intereses políticos locales Una edila en el centro de un enfrentamiento por la diputación El intendente de Colonia, Carlos Moreira, tiene 72 años de edad y es viudo. Tiempo atrás mantuvo un vínculo sentimental con una mujer cuya voz aparece en los audios, según confirmó ayer el propio jefe comunal en conferencia de prensa. Se trata de la expareja de un dirigente de la zona de Colonia Miguelete, con quien se casó en el año 2008 cuando el hombre tenía 72 años de edad y ella 32.



El dato surge del expediente judicial que se formó por la denuncia de violencia doméstica que interpuso este hombre en el año 2016 antes de fallecer a los 80 años de edad. La información fue dada a conocer por el periódico Centenario de Cardona. La mujer ocupaba un cargo de edila, pero la Justicia dispuso medidas cautelares que implicaban la prohibición de acercamiento al hombre. El agredido vivía frente a la Junta Departamental y la mujer tuvo dificultades para cumplir con el cargo para el que había sido electa.



La relación entre Moreira y la mujer terminó. En la actualidad la edila está en pareja con un funcionario de la comuna que se enfrentó a Moreira porque quiso ser candidato a la diputación y el intendente impuso a otra persona.



La nueva pareja se desligó de Moreira y se pasó al grupo que lidera el exdiputado y actual Director del Departamento de Desarrollo Humano y Juventud, Ricardo Planchón, según fuentes políticas.