Directorio blanco se encamina a expulsar al intendente de Colonia, Carlos Moreira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión de Ética del Partido Nacional se pronunciará mañana por la mañana acerca del caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira. Este viernes se difundieron una serie de audios en los que se escucha al jefe comunal pedir sexo a cambio de la renovación de una pasantía.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes del Partido Nacional a El País, el directorio blanco también emitiría el sábado una resolución acerca del futuro de Moreira. A esta hora, todo indica que se resolverá expulsar al intendente del partido.

Este viernes, durante una conferencia de prensa, el intendente Moreira afirmó: "acá no hay abuso de poder en absoluto porque no se dio nada a cambio" y agregó: "No entiendo cuál es la imputación que se me puede hacer, figura delictiva no hay ninguna".

En tanto, durante otra conferencia de prensa en Melo (Cerro Largo) el candidato blanco Lacalle Pou declaró: "Algunas decisiones duelen más, pero hay que tomarlas" y afirmó que quieren dar "un mensaje bien claro con respecto a estas situaciones".



"La Comisión de Ética se le va a requerir su opinión a la brevedad. Es un momento difícil personal y políticamente. No se puede mirar para el costado", dijo el candidato a presidente