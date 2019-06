El Frente es “antidemocrático” y “trata de censurar a los medios”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si Luis Lacalle Pou es presidente, derogará la ley de medios aprobada en 2014 y reglamentada la semana pasada por el Poder Ejecutivo. Lo anunció este domingo el senador nacionalista Álvaro Delgado, en un acto de inauguración de un local de la lista 404 de Aire Fresco en el barrio montevideano de Sayago.

Delgado dijo que el Frente Amplio y el gobierno llevan adelante una campaña “cruenta y feroz” contra los medios de comunicación “para tratar que tuerzan la realidad y no den malas noticias”. Por eso, Lacalle Pou proyecta derogar la ley “en pos de la libertad, la democracia, la República, la prensa libre e independiente”.

El senador nacionalista sostuvo que la mencionada ley “en realidad es una ley contra los medios”, que se creó “para controlar los medios y los contenidos, inspirada en Cristina Fernández, en (Rafael) Correa de Ecuador”.

Delgado dijo que el decreto reglamentario que el gobierno aprobó en medio de la campaña electoral “es durísimo, casi amenazante para los medios de comunicación”, es “un revolver martillado a los medios y después sale Lucía Topolansky, que ninguno votamos pero es nuestra vicepresidenta, a decir que la prensa está toda contra el Frente”.

La reglamentación tiene “sanciones insólitas”, busca “acallar a los medios de comunicación y los periodistas”, apuntó.

A su juicio, el Frente Amplio “empieza a desplegar el poder más absoluto y sin límites, entre otras cosas basado en decretos, multas y sanciones para que los medios no den las noticias que tienen que dar”.

Y agregó: “Nosotros no queremos medios complacientes con este gobierno ni con nuestro gobierno cuando Luis gane. Queremos medios que tengan un control social, una función social, que reflejen la verdad, que es lo que está pasando”.

Censura

Delgado aseguró que “la verdad” le incomoda al oficialismo. Después explicó las cosas que, según él, le incomodan al Frente Amplio: “Que suban los asesinatos, que suban las rapiñas, que suban los hurtos, que sigan cerrando empresas, el déficit fiscal que trepa al 5%, un nivel de desempleo importante, el mayor en los últimos 15 años, no tener nada para defender con orgullo en estos 15 años”.

Delgado dijo que en el Frente “les incomoda todo eso, y en esa cabecita tan antidemocrática trata de censurar al mensajero, censurar a los medios de comunicación”. ¿Cómo? “Amenazándolos, económica y jurídicamente”.

Dijo que se refiere a la televisión, la radio y también la prensa escrita, “a la que le quitaron las exoneraciones que tenían como instrumento cultural, como pasa en la mayoría de los países del mundo”. A su vez, le aumentaron los aportes patronales, indicó. Hoy los medios “se están vaciando, porque dejan de ser rentables”, insistió el senador de Aire Fresco.

Sobre el tema también habló Lacalle Pou. En un acto en Fray Bentos, el precandidato nacionalista afirmó que varios artículos de la ley de medios son inconstitucionales.

“La ley de medios es a todas luces inconveniente. Hay muchos artículos que el Partido Nacional no votó en su momento y con buena visión vemos la inconstitucionalidad que muchos medios han presentado. Estamos en esa línea”, indicó el precandidato de Todos durante su gira por el interior del país de cara a las elecciones internas del próximo domingo 30 de junio.

"No vamos a hablar mal de un compañero"

“Tenemos que cuidar la unidad en el Partido Nacional, nos preocupa mucho”, dijo el senador nacionalista Álvaro Delgado, en un acto en Sayago. “Nosotros no vamos a llegar, ni hablando de los compañeros del Partido Nacional, ni mirando para los costados. Vamos a mirar solo para adelante”, afirmó Delgado. Y explicó cuál es la preocupación principal: “Hay un 1° de julio, al otro día de la interna. Tenemos que cuidar mucho eso y no es por estrategia ni por coyuntura, es por convicción. No vamos a hablar mal de un compañero de partido nunca”, aseguró Delgado, en referencia a la estrategia de su sector, tras el auge de la candidatura de Juan Sartori. “La gente no nos va a perdonar si, poniendo en riesgo la unidad, ponemos en riesgo la posibilidad de cambiar al gobierno”.