Larrañaga duro con las encuestas: "Lo único que hacen es generar confusión"

Acompañado por sus hijos, Jorge Larrañaga remarcó que tiene fuerza para pelear la elección hasta el final. “Es por el futuro de ellos”, dijo abrazando a uno de sus hijos. Para el precandidato blanco el último domingo de junio las urnas le darán buenos resultados.

Una “fotografía” que hoy no están mostrando la mayoría de las encuestas, que criticó. “Lo único que las encuestas hacen es generar confusión. Yo no he visto a nadie vivir de las encuestas”, opinó.



Pero incluso fue a más. Dijo que al día de hoy, la gran mayoría de la sociedad aún no definió a quién va a votar. “Vengo de todos los pueblos y voy a todos los pueblos. Recién empieza a decidirse la gente. Si va a votar un 40% (de los habilitados), más del 50% de ese 40% todavía no tiene decisión tomada. Y nosotros tenemos que dar la batalla ahí, hasta el último día”, remarcó el líder de Alianza Nacional.



En el cierre aclaró que está preparado para lo que se viene. Que la recta final será compleja pero ya “tiene el cuero curtido” de varias campañas.