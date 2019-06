Larrañaga calificó a Tabaré Vázquez como un presidente que "flota como un corcho"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidenciable Jorge Larrañaga sostuvo que Tabaré Vázquez es rehén de las disputas ideológicas existentes en el Frente Amplio en materia de seguridad y no dudó en calificarlo como un presidente que "flota como un corcho en la bahía" de Montevideo.

Durante su acto en Maldonado, el precandidato por el Partido Nacional advirtió que el Parlamento votó meses atrás un mandato a las fuerzas armadas para que ejerzan tareas policiales en las fronteras del país.



“Crearon una guardia de frontera y no reglamentaron esa parte. Si lo llevaron adelante es porque creían que era fundamental ¿Por qué no la reglamentan? No la reglamentan porque tienen un lío dentro del Frente Amplio entre los distintos sectores donde unos están a favor y otros en contra. Ese lío no lo quiere zanjar el presidente de la República. Por lo tanto está como un corcho en la bahía flotando sin emitir respuesta sobre estos temas que son cruciales para el país”, dijo Larrañaga a El País.



Además, recordó que "él es el candidato de la reforma constitucional por el tema de seguridad" y advirtió que si la misma es aprobada, el presidente Tabaré Vázquez deberá promulgarla y llevarla adelante en su mandato.

“Hay un porcentaje alto de frentistas que van a votar la reforma en las elecciones”, agregó.

Larrañaga encabezó en la mañana de domingo un acto realizado en el Centro Español de Maldonado por las listas departamentales que apoyan su candidatura. Allí, también hizo referencia al hecho de que titular del Codicen, Wilson Netto, hubiese pedido posponer el informe en el que se resume la evolución de los resultados educativos, por ser año electoral.



El precandidato señaló que "lo de Netto es una actitud totalmente antidemocrática" y dijo que es "inadmisible" que si se saben los resultados del estado de la educación no se den porque se pueden politizar.



"¿Cómo vamos a transitar por una discusión democrática entre los partidos, entre el oficialismo y la oposición sobre un tema gravitante como es la educación pública sino sabemos el estado real de la misma? ¿Será por que entonces son malos resultados? No se puede aceptar esto. Espero que primer el sentido común y que estos datos, apenas se tengan, sean públicos”, afirmó Larrañaga.



El nacionalista dijo que todos los uruguayos tienen derecho a saber en qué estado está la educación pública. "Necesitamos un manejo republicano de la misma sin oscurantismo y con respuestas concretas sobre todos los temas. Hoy los guarismos son muy embromados, muy complicados. No es barriendo debajo de la alfombra que se arreglan los problemas de los uruguayos”, añadió Larrañaga.



En el discurso, recordó que él solo se presenta como candidato a la presidencia por el Partido Nacional y que no aceptará otro lugar. Reiteró que el resultado del próximo 30 de junio dejará "muy mal paradas" a las empresas encuestadoras.