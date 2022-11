El Frente Amplio recorrerá el país para explicar por qué se opone a la reforma de la seguridad social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio prevé discutir la reforma de la seguridad social por lo menos hasta el 26 de noviembre, cuando se desarrollará el próximo Plenario Nacional de la fuerza política. Hasta esa fecha legisladores, dirigentes y técnicos recorrerán los más de 450 comités de base que hay en el país para conocer la postura de los militantes, las organizaciones sociales, los trabajadores y los empresarios.

Allí también plantearán el “rechazo” a la iniciativa del gobierno. La intención es llegar a una contrapropuesta al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que garantice la sostenibilidad financiera y social del sistema, con el mayor respaldo popular posible. La oposición entiende que ambas condiciones no están garantizadas en la propuesta oficialista.



Este rumbo fue definido por la Mesa Política de la coalición de izquierda, que analizó las distintas aristas del texto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento, en diálogo con su comisión de expertos en seguridad social.



Después de poner sobre la mesa las distintas visiones de los sectores, se acordó proponer cambios en la discusión parlamentaria con el propósito de “mejorar” una propuesta que, en general, la oposición no avala.



Los senadores que integrarán la comisión especial de la Cámara de Senadores son: Mario Bergara, José Carlos Mahía, Daniel Olesker, Enrique Rubio, Óscar Andrade, Daniel Caggiani y Alejandro Sánchez. En paralelo se conformará una comisión bicameral para estudiar los avances.

Ayer el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, remarcó que la pretensión de aprobar una ley en 40 días sería una forma de “avasallar” a la oposición.



“Parto de la base de que el gobierno va a tener la sensibilidad de respetar a un partido que hoy es el más grande de Uruguay. Respetarlo es escuchar al partido, pero también a las organizaciones sociales”, enfatizó en una conferencia de prensa en el Club Arbolito de La Teja, donde el Frente Amplio homenajeó un nuevo aniversario de la victoria presidencial de Tabaré Vázquez en 2004.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Foto: Francisco Flores

Objeciones

La coalición opositora y sus técnicos entienden que es inexacto considerar que esta es una reforma de toda la seguridad social, porque solo avanza en algunos aspectos del sistema. Además, entiende que “descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas” de los trabajadores, sin contemplar nuevas formas de financiamiento.



A modo de síntesis, se planteó que las “únicas variables de ajuste” son el aumento de la edad jubilatoria y las modificaciones en la tasa de reemplazo. Para los beneficiarios, añadió la oposición, esto significará que se jubilen más tarde y con menos ingresos.



El Frente Amplio volvió a subrayar que no se tendrán en cuenta las brechas socioeconómicas y de género. Y sostuvo que la reforma “se reduce a un ajuste fiscal, sin abordar el necesario intercambio sobre una transformación integral de la matriz de protección social”, que a futuro será un desafío.

Pereira capitalizó las aspiraciones electorales de su partido y dijo que, bajo esta premisa, necesariamente tendrá que proponer alternativas y “pensar en las nuevas generaciones” para no quitarles derechos ya consagrados, como entiende que ocurrirá con la propuesta.



Incluso, no descartó la posibilidad de que eventualmente promuevan modificaciones desde el gobierno si la versión final de la ley va en contra del diálogo social que la oposición instalará en los próximos días. De todos modos, matizó esta posibilidad: “No somos refundacionales, no creemos que todo haya que cambiarlo”.



Por otro lado, Pereira destacó las reformas de los tres gobiernos del Frente. Por ejemplo, los cambios en la caja bancaria, la notarial, la policial y la militar, “sin un solo voto de quienes hoy están en el gobierno”. “Cuando se plantean inexactitudes, conviene que las mentiras parezcan mentiras”, dijo.