Pit-Cnt afirma que Lacalle le mintió a la población y pide diálogo social sobre reforma jubilatoria

El Pit-Cnt anunció este martes que solicitarán al Parlamento que se instale un "diálogo social" con todos los actores políticos y sociales involucrados para que se debata la reforma jubilatoria. Además, según dijo Marcelo Abdala, presidente de la central sindical en conferencia de prensa, la Mesa Representativa votará la convocatoria a una "gran movilización" con paro parcial el 16 de noviembre en contra del proyecto del gobierno, que no consideran justo.

"Otra reforma de la seguridad social, intensa en derechos, financiada, solvente, universal y solidaria es posible y necesaria", remarcó Abdala y consideró que "las AFAP privadas son las únicas ganadoras con este proyecto".



Abdala apuntó asimismo que el presidente Luis Lacalle Pou mintió en relación a este tema. "Estamos compungidos porque el presidente de la República le mintió a la población cuando dijo que no iba a subir la edad de jubilación de los trabajadores y no está bueno que antes de una campaña electoral se haga una afirmación de este tipo y que luego se haga todo lo contrario".

"Para nosotros esta reforma no es de la seguridad social, es solo jubilatoria", sostuvo y remarcó que, si bien es un proyecto que nace por "la necesidad de abatir determinados déficit", no es un proyecto que "tenga que ver con la financiación".



Además, criticó que este proyecto no tenga "visión integral" y que para los jóvenes se aumenta la edad de jubilación y la cantidad de años de trabajo. También consideró que el texto no toma en cuenta la etapa final de la vida del trabajador, cuando la persona puede quedar desempleada: "¿Y qué hace hasta jubilarse?". "Y lo peor: rebaja las jubilaciones", enfatizó.

"Nuestra oposición es contundente a este proyecto porque pierde en Uruguay la seguridad social; pierden los trabajadores; pierden los jubilados; los jóvenes y hay un sector que gana, lamentablemente gana el capital financiero y las "AFAP", agregó el presidente de la central sindical.

"Van contra nuestros derechos y esto no puede pasar sin pena ni gloria", apuntó.