El Frente Amplio endurece su discurso y toma fuerza la campaña contra la LUC

Alcanzar las 100.000 firmas contra la Ley de Urgente Consideración este fin de semana es el primer gran objetivo de la campaña que desplegaron en todo el país el Frente Amplio y el Pit-Cnt. El presidente del FA, Javier Miranda, llamó en un discurso por los 50 años de la coalición a firmar para “poner freno” al gobierno.

La campaña tomará un nuevo impulso este fin de semana cuando se lleve adelante la “jornada nacional contra la LUC”. Si bien la recolección de firmas se inició en diciembre en las sedes partidarias, de las organizaciones sociales y sindicales, llegó ahora a las calles con la colocación de mesas en las principales plazas y avenidas de todo el país.



“Cada firma, cada papeleta que se recoge, cada mesita que se pone para que el pueblo decida, cada frenteamplista que va a buscar una firma, se reencuentra con nuestra historia de 50 años”, dijo ayer Miranda en un discurso en el que llamó a redoblar el esfuerzo para “poner freno” a la propuesta de la coalición de gobierno y derogar 135 artículos de lo que calificó como “una ley retrógrada”.

Habló de firmar para parar “el desmantelamiento del Estado” y “la apuesta represiva”, “de restricción de la participación y el debate democrático” que, según dijo, sintetiza la LUC. “Resistir y derrotar ese proyecto es una tarea prioritaria del Frente Amplio”, añadió.



En un tono de confrontación con el gobierno, al que definió como “el proyecto político de restauración de los viejos privilegios”, pidió a los frenteamplistas “ser capaces de construir la alternativa”.

“El Frente jamás va a darle la espalda al pueblo, ni tampoco llamarse a silencio ante el aumento de la pobreza, la rebaja salarial y de las jubilaciones, ante las promesas incumplidas de no aumento de impuestos y tarifas, ante la desinversión pública, ante el desmantelamiento de los programas sociales”, aseguró.

Asimismo, realizó fuertes críticas al manejo de la pandemia, que dijo fue “improvisado” tanto en el área sanitaria, como económica y social. Adelantó que pese a que no se ha convocado a un diálogo nacional se seguirán proponiendo “tozudamente y con racionalidad” medidas al gobierno.

Mientras tanto, por día se calcula que unas 40 personas pasan por cada uno de los comités del FA que abren sus puertas para que se firme contra la LUC. Esta semana también, varios sectores salieron a recorrer barrios en búsqueda de voluntades contra la principal ley del gobierno de Luis Lacalle Pou.



Fuentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijeron a El País que su sector -el principal dentro del FA- definió internamente instalar en todo el país un número estimado de 200 mesas para firmar contra la LUC. Una de ellas se ubicó en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva con la presencia de los diputados Susana Pereyra y Sebastián Valdomir.

La carrera implica alcanzar 680.000 firmas (25% del padrón electoral) en julio, pero se calcula que se deben entregar 720.000 porque siempre hay un porcentaje que queda descartado. Si se llega a la meta, se convoca el referéndum derogatorio de la LUC, que en el FA calculan se realizaría en noviembre.



A pesar de que muchos sectores tenían sus dudas respecto a esta campaña, principalmente los seregnistas, en los últimos días tomó impulso y hay optimismo en llegar a los números necesarios para habilitar la consulta popular. Ayer, muchos dirigentes aprovecharon el aniversario del FA para firmar contra la LUC, como por ejemplo el senador socialista Daniel Olesker. “Que nuestro aniversario sea un buen momento para reflexionar sobre lo nocivo de la LUC”, escribió en su Twitter. Otro que estampó su firma ayer fue el dirigente del IR Martín Couto. Días anteriores firmaron los comunistas Óscar Andrade (senador) y Gerardo Núñez (diputado).



Se entiende que es una oportunidad de “canalizar el descontento” de una parte de la población con las políticas que viene aplicando el gobierno de Lacalle Pou. Las fuentes consultadas por El País señalaron que a su vez la instancia servirá para “contener” la protesta social que podría tener derivaciones violentas, como sucedió en Chile en octubre de 2019. Este escenario es uno de los que se manejó en campaña electoral por parte del FA.



Evaluación de la campaña.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a El País que la campaña contra la LUC “viene muy bien” y entre hoy y mañana se piensa llegar a juntar 100.000 firmas.



“Yo pienso que, si esto sigue a este ritmo, y si incluso mejora en la etapa final, probablemente se llegue y la sociedad uruguaya esté en condiciones de laudar si quiere o no la LUC”, afirmó.



Pereira dijo que “hay un número importante de firmas” para ser una campaña que se lanzó el 29 de diciembre y que aspiraba a llegar a las 300.000 a principios de marzo, de acuerdo a un documento del FA al que tuvo acceso El País.

Aprovechó para señalar que “los senadores del Partido Nacional” que habían planteado una contracampaña “no se movieron”. “Veo que dicen que sí, que van a enfrentar, pero no los veo debatir. Si la gente no conoce la ley, tampoco conoce los 135 artículos que queremos derogar nosotros. La obligación de la gente es hacer conocer una ley”, afirmó.



En caso de no llegar a las firmas necesarias, “será una batalla perdida más, de las tantas que a una persona le suceden”.

Miranda contra sectarismos: pidió cuidar la unidad interna Con la pandemia como telón de fondo, el Frente Amplio celebró ayer sus 50 años sin actos masivos. Un mensaje desde su presidente en un comité de base de Paso de los Toros y una campaña solidaria de recolección de alimentos para las ollas populares fueron dos de las principales actividades con motivo de la celebración.



En un mensaje donde reflexionó sobre el medio siglo de vida en un comité de base de Paso de los Toros, el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, reafirmó el papel “anti-oligárquico” que se definió como eje central desde su fundación en 1971.



Como no podía ser de otra forma, apeló a la figura del fundador del FA, el general Líber Seregni, y a los dos expresidentes: Tabaré Vázquez y José Mujica.



Miranda dijo que lo que caracteriza al FA desde su fundación “es la unidad política” y también la programática, que va más allá de lo electoral. “Allí está nuestra fortaleza, y también los desvelos de nuestros adversarios y de nuestros enemigos”, aseguró parafraseando de esa forma a Vázquez, que en más de una oportunidad usó esa frase.



Si bien reivindicó el debate interno, “a veces ríspido” pero “fraterno” a nivel de “compañeros” de los diferentes sectores del FA, cuestionó a los que apuestan al “sectarismo” y a la “ruptura”, al entender que “erosionan una preciosa herramienta unitaria”.



Anoche, en la meseta de Artigas (Paysandú) -donde fueron depositadas las cenizas del general Seregni-, Miranda resaltó que como oposición el FA contribuye al “sistema democrático”. “Somos un custodio de aquellos 15 años de derechos conquistados y planteamos una alternativa a las políticas del retroceso”, afirmó en alusión al actual gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.



A su vez, definió la tarea de oposición como de “permanente contralor de gobierno, pero también de propuesta”.



Instalan mesas a pesar de la pandemia

Si juntar 700.000 firmas ya de por sí no es fácil de hacer, en una pandemia supone un mayor desafío. Cuando se inició la campaña contra la LUC se discutió si era conveniente la instalación de mesas en la vía pública por razones sanitarias, pero hoy ya son un hecho. Alcohol en gel y tapabocas son elementos obligatorios para los organizadores. Ayer, en Plaza Independencia juntaron firmas los diputados del MPP Susana Pereyra y Sebastián Valdomir, y los ediles del sector Estela Pereyra y Susana Cameran.