Fondes ejecutará garantías de Envidrio: "Todos pagamos la vela prendida al socialismo"

La Junta Directiva del Fondo para el Desarrollo (Fondes - Inacoop) resolvió este martes iniciar un trámite judicial para que se ejecuten las garantías que tienen sobre la empresa Envidrio (Ebigold S.A.), una empresa autogestionada que impulsó el expresidente José Mujica.

La garantía está conformada por el local donde funciona Envidrio en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro y la maquinaria.

El presidente de Fondes - Inacoop, Martín Fernández, señaló este martes en rueda de prensa tras el encuentro que "la idea es que entre la ejecución de la garantía nuestra, la solicitud de concurso (de acreedores) que ya anunció Inefop que va a tener sobre la empresa, poder generar una situación judicial que le permita a algún inversor que esté interesado, o a la propia asociación civil que pudiera conseguir algún inversor que le permita paliar el pasivo, enfrentar las deudas y hacer viable un proyecto, (para) poder sostener esas fuentes de empleo".

Consultado sobre si hay interesados en adquirir esta empresa, respondió: "Tengo expectativas de que puedan aparecer interesados". Frente a la repregunta de si serían capitales extranjeros, agregó: "Como sea. Lo importante es que aparezcan interesados. Lo importante es que tenemos una maquinaria en la que invertimos todos los uruguayos. No se le debe a Fondes, no se le debe a Inefop, se le debe a los uruguayos".

Fernández añadió que la situación patrimonial de la empresa está "muy debilitada, con un balance a fines de 2018 con un pasivo del entorno de los US$ 48 millones, con deudas con DGI, BPS, UTE, que le hacían prácticamente imposible poder retomar la actividad de un horno que estaba apagado ya desde diciembre del año pasado".

El presidente de Fondes - Inacoop señaló que este organismo le brindó préstamos por US$ 11,5 millones. En tanto, respecto a la última refinanciación que fue "por un total de casi US$ 15 millones", Fernández indicó que ya tuvieron incumplimientos "porque ellos mismos se presentaron aquí hace unos días diciendo que no iban a poder pagar este año el monto adeudado, y además reconociendo algo que prácticamente precipita todo esto: que la viabilidad del proyecto estaba asociado al no pago de las deudas que tenían con Fondes".

"Hoy la situación es muy dificil. No somos nosotros quienes apagamos la velita encendida al socialismo. Sí somos nosotros, todos, los que la pagamos a la vela prendida al socialismo. Queremos generar desde situaciones de empresas viables la posibilidad de tener trabajo genuino", remarcó el jerarca.

Cuando Mujica creó el Fondes en 2011 , lo definió como "una velita encendida al socialismo".

En esa línea, Fernández aseguró: "Hoy, con la situación como está, con los trabajadores que ya no tienen seguro de paro, con la planta que está parada y que necesita una inversión importante para poder reabrir, y con las deudas que tiene tanto con nosotros, con Fondes, como Inefop, como con el DGI, BPS, UTE, sin esa inyección de capital que hoy el sistema financiero uruguayo no está en condiciones de otorgarle, el proyecto es inviable".

En línea con la decisión del Fondes - Inacoop, días atrás el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) resolvió pedir que la empresa Envidrio ingrese a concurso de acreedores.

Inefop es acreedor de Envidrio desde 2018, cuando le concedió un préstamo por unos US$ 1,5 millones (un “fondo rotatorio”). Por el momento, la solicitud de “concurso necesario” no ingresó a la Justicia, pero el Instituto considera que esa deuda es “incobrable”.

Previo a esta decisión, la última noticia relacionada con Envidrio fue en diciembre del año pasado, cuando el exdiputado del MPP y ex integrante de la directiva de Envidrio Daniel Placeres (hombre muy cercano a Mujica) fue procesado sin prisión por la Justicia por un delito de conjunción del interés público con el privado.