El FA en manos del MPP y el Partido Comunista calienta la interna

Daniel Martínez y quienes lo apoyan en su carrera hacia la Intendencia de Montevideo repiten desde hace meses como un mantra la palabra “equilibrio”. La evocan para advertir que si no gana, el Frente Amplio (FA) quedará rengo de una de sus patas históricas: la socialdemocracia, representada por moderados y seregnistas. Insisten en que si el exintendente pierde, el Partido Comunista (PCU) o el Movimiento de Participación Popular (MPP) tendrán demasiado poder. Comunistas y emepepistas buscan disipar ese fantasma y responden a ello cada vez con más virulencia.

“Es bueno que el FA mantenga equilibrios entre distintas sensibilidades. Ninguna es más importante que otra, pero sí que al ser complementarias mantengan equilibrios, porque eso es lo que permite la unidad en la diversidad. Si hay un predominio, son difíciles los equilibrios, porque se escora para un lado o para el otro”, dijo Pablo Ferreri a El País. El primer suplente de Martínez sostiene que los sectores que respaldan a Martínez tienen un marcado “cuño seregnista”, asegura que “Daniel va a ganar” y que no piensa en otro escenario, pero de sus palabras se desprende que si otro es el resultado electoral, el partido fundado en 1971 quedará en manos de los comunistas, que impulsan a Carolina Cosse, y/o del MPP, que va con Álvaro Villar.

El sector liderado por José Mujica tiene la bancada más numerosa, con 24 de los 42 diputados y cinco de los 13 senadores opositores. Además, busca tres de las seis intendencias que pelea el FA: Canelones con Yamandú Orsi como candidato, Rocha con Aníbal Pereyra y Montevideo con Villar.



Ante este escenario, Martínez, el senador Danilo Astori y la diputada Cristina Lustemberg, líder de PAR, plantearon en entrevistas con Búsqueda su preocupación por los equilibrios. Lustemberg dijo en julio que “nunca antes estuvo tan desbalanceado” el FA. “Daniel tiene más de 20 sectores que permiten que no esté concentrado hacia un lado, donde podamos tener diversidad de sensibilidades, muchos sentires, que no haya una contraposición tan desbalanceada”, agregó.



Astori reconoció este jueves que en dos semanas los moderados se juegan su cuota de poder. “Si no gana Martínez, ¿puede haber un corrimiento del FA hacia un perfil más confrontativo y una pérdida de poder de los moderados?”, preguntó el periodista. “No voy a calificar ni de moderado ni de confrontativo a ningún compañero, pero que Daniel representa una visión del FA que yo comparto políticamente en una totalidad es evidente. Así que contesto afirmativamente a la pregunta”, respondió Astori.



Martínez también dijo el jueves que “estructuras” del MPP y del PCU “inciden mucho” en la elección y su triunfo afectaría el “equilibrio frenteamplista”. En contrapartida, agregó que su victoria “ayudaría a los equilibrios del FA” para “sintetizar las diferentes posiciones sin que nadie avasalle a nadie”.

Intendencia de Montevideo. Foto: Nicolás Pereyra

Villar le salió al cruce unas horas más tarde. “Como frenteamplista me dolió mucho las declaraciones de Daniel Martínez porque son los mismos argumentos que ha usado la derecha contra el Frente. El 30 de noviembre del año pasado, (Ernesto) Talvi en la casa de (Julio María) Sanguinetti usa el mismo argumento contra el FA. No es un argumento que proponga la democracia dentro del Frente”, planteó Villar en Fácil Desviarse, de Del Sol FM. “Si gano yo o si gana Carolina es igual, todos los sectores del Frente estarán representados, incluido la gente que hoy está apoyando a Daniel”, agregó el médico.



Este no fue el único palo de Villar a Martínez en la entrevista. También dijo que no le parece bien que “en campaña electoral se esté difundiendo las obras que está haciendo la Intendencia”. Consultado en concreto sobre la participación de Martínez en una reciente entrega de viviendas por parte de la comuna, Villar respondió que “está mal”.

Fantasma del desequilibrio.

Mientras Martínez y Villar intercambian dardos, Cosse apunta a Laura Raffo y Raffo a Cosse. Las candidatas protagonizaron este viernes y sábado otro cruce. De esta manera, la ingeniera evita caer en el fango de la lucha interna y en su nombre hablan otros.



“De ninguna manera están en juego los equilibrios”, dice Juan Castillo, secretario del PCU, a El País. “Se equivocan los compañeros y compañeras que buscan el enemigo interno dentro del FA. No es por ahí. Compañeros muy queridos, como Ferreri y Lustemberg, han declarado en la misma sintonía que Martínez, que el equilibrio interno se asegura solo si gana él. Y eso no es cierto. Están equivocados. Que no tengan dudas. Si gana Cosse, a los primeros que vamos a llamar es a los compañeros que estuvieron al lado de Villar y Martínez”, sostiene Castillo.

Juan Castillo. Foto: Gerardo Pérez

“El centro lo estamos colocando en el triunfo del FA, porque si sucediera al revés sería una derrota electoral histórica. Hay que tener mucho cuidado”, advierte Castillo, para quien “siempre ha rendido reflotar el cuco de los comunistas”.

Cosse arriba en intención de voto A dos semanas de las elecciones departamentales, Cosse lidera en el Frente Amplio (FA), según Equipos. La consultora, que presentó sus datos el viernes en Subrayado, sostiene que el FA reúne el 51% de la intención de votos, mientras que Laura Raffo, el 37%. Además, la ingeniera registra 19% de las preferencias; Villar, 16%; y Martínez, 13%.

Cosse: “Están canjeando impunidad por Presupuesto” Los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo participaron ayer de un acto conjunto en Belloni y General Flores, en el que Carolina Cosse apuntó sus críticas hacia el gobierno, el Partido Nacional y la candidata de la coalición multicolor en Montevideo, Laura Raffo. “Están encubriendo a Manini porque necesitan los votos para el Presupuesto. Están canjeando impunidad por Presupuesto”, dijo Cosse, en referencia al anuncio de la bancada blanca de senadores, que el martes anunció que no votará el desafuero del senador Guido Manini.



Legisladores nacionalistas informaron a El País que la postergación de la votación del desafuero para fines de setiembre pretende demostrar que este canje no existe, porque el Presupuesto se votará después en la comisión de Diputados, y más tarde pasará al plenario y al Senado. La candidata también envió mensajes a la interna, al pedir “unidad, unidad y unidad”. Luego, dirigió sus ataques hacia Raffo, como suele hacerlo. “Yo no le puedo criticar nada a la candidata de la coalición porque no tiene ninguna obra pública”, dijo ayer Cosse. Raffo se había referido más temprano a este tipo de críticas en una recorrida por el cantón de limpieza del Buceo, donde estuvo junto al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. “Cosse ha elegido el camino del agravio hacia mi persona; no es el camino que yo elijo”, respondió Raffo.



Alianzas electorales volátiles Las negociaciones electorales dentro del FA provocaron el desmembramiento hace un año del Frente Líber Seregni (FLS), la alianza de sectores que lideró por más de una década Danilo Astori con Asamblea Uruguay (AU) como estandarte.



El debilitamiento del FLS, que reunía a la mayoría de los moderados, se concretó cuando Alianza Progresista, el sector de Rodolfo Nin Novoa, Óscar de los Santos y Liliam Kechichian, se resistió al acuerdo entre el Nuevo Espacio, liderado por Rafael Michelini, y la Liga Federal, encabezada por el exdiputado Darío Pérez.



Unos meses antes, Mario Bergara se había alejado de Astori y AU para formar el bloque Progresistas, junto a Álvaro García, Cristina Lustemberg y Fernando Amado. Sin embargo, este bloque no llegó a cumplir un año cuando se dispersó: Bergara y Amado apoyan ahora a Villar, y García y Lustemberg a Martínez. En este escenario de alianzas volátiles, de incipientes liderazgos dentro del FA, muchos a prueba este 27 de setiembre, varios dirigentes aseguran que los equilibrios del partido están asegurados más allá de los resultados electorales.



Kechichian, que acordó con Bergara para llegar al Senado y apoya a Villar, niega que esta primavera se pueda concretar un desequilibrio dentro de la fuerza política. “Tenemos candidatos de AU en los municipios apoyados por la 1001 (lista que integra el PCU) y candidatos a intendentes apoyados por sectores diferentes. Los equilibrios no están en juego y van a seguir manteniéndose”, dijo la senadora a El País. Kechichian se refiere a los apoyos que reúne uno de los tres candidatos del FA a alcalde del municipio B, Mauricio Guarinoni, un dirigente astorista que es impulsado por el PCU (lista 1001) y el MPP.



Más allá de estos acuerdos electorales, el FA está en un proceso de reestructuración que perfila tres tendencias: la socialdemocracia o los moderados (Martínez, Bergara, Ferreri, Michelini, García, Kechichian), un polo marxista (el PCU, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo -PVP-, movimientos sociales y feministas, con figuras como Cosse y Constanza Moreira), y el MPP, un sector fundamentalmente pragmático.

Voces en discordia.

daniel martínez | candidato a intendente del fa Que nadie avasalle “Sin duda” que mi victoria “ayudaría a los equilibrios del Frente Amplio y que pudiera sintetizar las diferentes posiciones sin que nadie avasalle a nadie. Pero eso es muy político y creo que el 90% de lo que ponen los ciudadanos a valorar para el voto, eso no está”.

Álvaro Villar | candidato a intendente del fa Dolor por dichos “Como frenteamplista me dolió mucho las declaraciones de Daniel Martínez porque son los mismos argumentos que ha usado la derecha contra el Frente. Si gano yo o Carolina, todos los sectores del Frente estarán representados”.