Raffo: “Cosse ha elegido el camino del agravio  yo cuando critico, critico gestión y resultados”

“Cosse ha elegido el camino del agravio para mi persona. Yo cuando critico, critico gestión y resultados. Creo que la mejor manera de llevar adelante el intercambio de ideas es un debate, cara a cara. Es mi estilo, sin ningún tipo de arrogancia”, dijo esta mañana la candidata de la coalición Laura Raffo en una recorrida por el cantón de limpieza del Buceo.

Raffo respondió así a las declaraciones de la candidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, que le había sugerido hacer una pasantía en el Estado. "Creo que no tiene ninguna experiencia en la gestión pública, y estaría bueno que empezara de abajo para ver cuánto cuesta construir", había dicho Cosse.



Raffo se mostró optimista con las última encuestas de cara a las elecciones municipales y departamentales del 27 de setiembre. “Estamos haciendo una lectura muy positiva. La candidatura que nosotros estamos llevando adelante agrega cada vez más intención de voto, nos da una enorme responsabilidad. Las encuestas van consolidando dentro del FA a Carolina Cosse como la preferida. Me comprometo a trabajar con responsabilidad y muy austeramente con el dinero de la gente”, dijo Raffo.



La recorrida de esta mañana centró la actividad en el cantón de limpieza del Buceo, el lugar de dónde se distribuyen los camiones de basura de toda la ciudad. Los vecinos reclaman el traslado del cantón. Raffo volvió a insistir que la limpieza es la prioridad de su propuesta. “Hay que hacer una planificación estratégica para solucionar el tema de la basura y yo me comprometo a tomar este tema como prioridad absoluta. Hay que crear un circulo virtuoso de la basura. Calculamos poder generar 600 millones de pesos al año a partir de darle valor a la basura”, dijo.



Junto a Raffo, participó de la recorrida el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.