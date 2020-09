Cosse a Raffo: "Yo no le puedo criticar nada porque no tiene ninguna obra pública"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





La candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio Carolina Cosse volvió a responder esta tarde a su rival por la coalición Laura Raffo tras varias ideas y vueltas. "Yo no le puedo criticar nada a la candidata de la coalición porque no tiene ninguna obra pública", expresó Cosse durante su oratoria tras una recorrida por el Municipio D.

La candidata del Frente Amplio señaló que el gobierno actual está todo el tiempo "en orquesta" interviniendo en la campaña electoral. "Me critican por el Antel Arena, me critican porque Antel apoyó el carnaval y a la selección nacional. Yo estoy muy orgullosa porque ese trabajo no lo hice sola, lo hice con miles de uruguayos, con los 6 mil trabajadores de Antel, con los miles de trabajadores de todas las empresas que ayudaron a construir esa infraestructura de lujo que tenemos".



Cosse además dijo que Raffo "se olvida de que forma parte de un partido que quiso vender Antel".



Los dichos de Cosse surgen como respuesta a lo expresado por Raffo esta mañana en una recorrida por el cantón de limpieza del Buceo. “Cosse ha elegido el camino del agravio para mi persona. Yo cuando critico, critico gestión y resultados. Creo que la mejor manera de llevar adelante el intercambio de ideas es un debate, cara a cara. Es mi estilo, sin ningún tipo de arrogancia”, expresó la candidata de la coalición.



Y es que los intercambios entre las candidatas vienen de días atrás. Esta semana Raffo apuntó contra Cosse y dijo: "tiene una historia de gasto excesivo, y es absolutamente innegable", a lo que Cosse respondió: "No sé si Raffo alguna vez ha hecho aunque sea una pasantía en un organismo del Estado".

Durante la oratoria de esta tarde Cosse también se refirió a Julio María Sanguinetti: "Ahora Sanguinetti, Julio María, salió a decir que el Frente Amplio no asume su derrota y que estamos como alocados. Yo quiero decirles una cosa: lo que nosotros vivimos fue una derrota electoral pero no moral".