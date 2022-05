FA convocó a Heber al Parlamento y él retrucó: "Supongo que plantearán soluciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio convocará al ministro del Interior Luis Alberto Heber a concurrir a la Cámara de Senadores en régimen de Comisión General, para que "dé explicaciones sobre la preocupante situación en materia de seguridad pública y en particular en relación al aumento de los homicidios en los últimos meses", informó este martes de tarde a través de su cuenta de Twitter el senador opositor Daniel Caggiani.

Como @Frente_Amplio convocamos en régimen de Comisión General, en la Camara de Senadores al Ministro Heber, para que dé explicaciones sobre la preocupante situación en materia de seguridad pública y en particular en relación al aumento de los homicidios en los últimos meses. pic.twitter.com/WIgJ3QQpjU — Daniel Caggiani (@DCaggiani) May 17, 2022

Poco después de que se conociera la convocatoria, el ministro retrucó en rueda de prensa: "Yo, encantado de ir a dar explicaciones. Me parece que incluso, además de cuestionar, que tienen todo el derecho a hacerlo, supongo que plantearan soluciones, sobre todo aquellos que hace 15 años no las dieron. Estaremos dispuestos y abiertos a escuchar todas las opiniones".

El País adelantó en su edición del 10 de mayo que la oposición convocaría a Heber a fin de mes por la cantidad de homicidios registrados en lo que va del año. En el primer trimestre se registró un incremento de 33% de homicidios respecto al mismo período de 2021, y en las últimas semanas se ha registrado una escalada de este delito.



Heber recibió el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou hace casi una semana. En una reunión que se desarrolló en Torre Ejecutiva el ministro le presentó un plan para revertir las cifras. Esa misma noche hizo una recorrida por el barrio Punta Carretas, que recibió críticas en redes sociales debido a que el epicentro de los desenlaces fatales fue en otro barrio, Peñarol. Heber sostuvo este martes que había estado dos días antes en ese barrio capitalino.



En la reunión del 11 de mayo, el presidente le pidió a Heber “prudencia”, “más trabajo” y “cautela” en las declaraciones públicas, según comentaron a El País fuentes del gobierno.

“Es un plan que consiste en que no vamos a ceder un metro en la lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión, sobre todo en narcomenudeo. Vamos a redoblar los esfuerzos policiales en la lucha”, declaró el secretario de Estado tras la reunión.



Lacalle Pou sostuvo este lunes, en declaraciones a Canal 5 (Medios Públicos): "Sin perjuicio de alguna connotación que puede tener la violencia que se está viviendo, si hay homicidios, sean del tipo que sea, por supuesto que nosotros no podemos estar tranquilos".



Tampoco prefirió dar detalles de cómo prevé encarar esta suba de homicidios. "Obviamente no esperarán que lo cuente públicamente". Y aseguró que "hay una estrategia, hay un despliegue táctico".

"Lo que queda claro, como dijo el ministro del Interior, no vamos a ceder un metro al narcotráfico, específicamente en este caso. Lo vamos a perseguir ya sea al grande, mediano o chico, porque es un delito primero transnacional, genera mucho daño a la salud y genera muchísima violencia", dijo el presidente desde Paraguay.