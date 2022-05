"No entiendo la crítica", dijo Heber sobre su recorrida en Punta Carretas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No entiendo la crítica. ¿Es porque se mueve el ministro? ¿La crítica es porque no soy un ministro que está sentado en el despacho, sino que hablo con los comerciantes, y hablo con la gente para que me diga si hay inseguridad?”, respondió el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a las críticas que suscitó su visita al barrio Punta Carretas el pasado miércoles.

Como informó El País ese día, Heber, acompañado de un equipo de al menos diez personas —entre las que estaban el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel; el director general de Secretaría, Luis Calabria; el director Nacional de Policía, Diego Fernández; sus asesores de comunicación y jerarcas policiales— recorrió Punta Carretas y visitó varios comercios de la zona. Esto sucedió en el mismo momento en que en el barrio Peñarol ocurría otro homicidio en el marco de la escalada de muertes que se dio en esa zona.



“Yo fui a donde me llaman, si me decían que había inseguridad en Punta Carretas voy. Dos días antes estuve en Peñarol”, señaló el ministro. “Después estuve en Ciudad Vieja recorriendo. No lo hice con prensa, porque es parte de la tarea”, apuntó.

Asimismo, sostuvo: “Ahora yo no sé, ¿recorrer está mal? ¿Hay que consultar las zonas? Yo no podía prever el día que estaba visitando Punta Carretas —porque los propios vecinos me dijeron que estaban viviendo situaciones de inseguridad— que iba a suceder algo en Peñarol”.



“Mañana voy a aparecer en 8 de Octubre y Comercio, y después voy a estar en Sayago, y después en el Cerro. Quien determina eso es justamente la gente que es la que nos reclama presencia. Si me reclamaron presencia, lo bueno es estar, no quedarme sentado”, afirmó.

En este sentido, destacó que los reclamos en el caso de Punta Carretas los hicieron los comerciantes “para estar (mano) a mano” y plantearle los problemas. En el barrio no hay problemas de robos generalizados o en comercios, pero sí en vehículos, dijo el ministro.



Para esto, informó que se está diseñando con el comisario y el jefe de Zona un dispositivo para dar seguridad en el área. “Y no por privilegiar barrios, no hay privilegio en barrios. Hay distintos temas en los barrios”, sostuvo y añadió: “Peñarol es otro tema, Sayago es otro tema”.

“Naturalmente en los barrios en donde hay situaciones donde lamentablemente se da el delito con una violencia inusitada, tendremos que presentar o estar de otra forma”, concluyó.