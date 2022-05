"Conformes no estamos", dijo Lacalle sobre seguridad pública y planteó que hay un "plan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou dijo tras su regreso de Paraguay que no está conforme con los niveles de inseguridad que se están registrando en las últimas semanas y planteó que hay un plan para revertir las cifras.

En entrevista exclusiva con Canal 5, el presidente recordó que meses atrás, cuando se informó de cifras a la baja en los delitos había declarado: "No estamos conformes, tenemos que seguir trabajando fuertemente en materia de seguridad porque no nos queremos acostumbrar a una sociedad violenta".



Aterrizando en la situación actual, tras una ola de homicidios y de una suba del 33% en el primer trimestre del año, puntualizó: "Sin perjuicio de alguna connotación que puede tener la violencia que se está viviendo, si hay homicidios, sean del tipo que sea, por supuesto que nosotros no podemos estar tranquilos".



Lacalle Pou dijo que el ministro de Interior, Luis Alberto Heber le presentó un plan para combatir la inseguridad, y aclaró: "Obviamente no esperarán que lo cuente públicamente. Hay una estrategia, hay un despliegue táctico. Lo que queda claro, como dijo el ministro del Interior, no vamos a ceder un metro al narcotráfico, específicamente en este caso. Lo vamos a perseguir ya sea al grande, mediano o chico, porque es un delito primero transnacional, genera mucho daño a la salud y genera muchísima violencia".



Respecto a si está conforme con los resultados, retrucó: "Conforme no estamos". Y a continuación valoró que "ha habido una baja en la mayoría de los delitos", y que en este mes "se ha disparado, por lo menos en lo que va del mes, los homicidios". Esto le "preocupa" tanto por "el grado de violencia y el tipo de delito que se está haciendo".



"Quizás el apretar, combatir fuertemente al narcotráfico genere esas cosas, pero insisto: no podemos catalogar a los homicidios como 'ajuste de cuentas' o víctimas de pelea entre barras. Si es un homicidio, es una persona muerta, tiene que ser preocupación de todos los uruguayos y por supuesto del gobierno", añadió.

Inserción internacional

Lacalle Pou también se refirió a su visita a Paraguay. "Nos llevamos la posibilidad, como hemos dicho muchas veces, de ser la salida al mar de Paraguay", recalcó el presidente. Además, valoró que el país guaraní "ha crecido económicamente, en producción y Uruguay (presenta) las costas naturales donde tener un puerto o propio o usar las instalaciones ya existentes".

En ese sentido, el mandatario adelantó que se reunió con empresarios "que están buscando que el Uruguay sea la salida al resto del mundo de la carga paraguaya". E incluso aclaró: "Nosotros tenemos vocación de hacerlo".



Lacalle Pou dijo que el país "tiene las condiciones" para dar el paso. Esto implicaría "coordinar el sector público y el privado, que es el que haría la inversión. Básicamente el sector privado paraguayo con eso alcanzaría".



Consultado sobre si buscará en su próxima visita, al Reino Unido, llegar a firmar un tipo de acuerdo, respondió: "Capaz que no pensar directamente en acuerdos, pero sí cuotas, espacio para nuestros productos. Eventualmente temas arancelarios, pero donde Uruguay logre colocar productos, su inteligencia y servicios allí tiene que ir el gobierno a ser punta de lanza".



Respecto a la inserción internacional, el mandatario subrayó: "Nosotros hecho un planteo, por todos conocido, de abrirnos al mundo. Necesitamos el visto bueno de los socios, que se entienda en ese sentido. Creemos que tenemos la posibilidad legal de hacerlo, pero siempre es bueno tener además la aquiescencia de los otros tres socios".



Respecto a los anuncios desde Brasil que se buscaría bajar aranceles para combatir la inflación, retrucó: "Estamos trabajando en tema de precios en toda su cadena. Obviamente habla de los permisos, aranceles, y otras cuestiones que son importantes. Lo estamos trabajando a nivel nacional. El tema del arancel externo común es otro tema de negociación. Uruguay está bregando por la flexibilización, veremos más adelante qué hacemos en ese sentido".



Sobre si esto se definirá cuando Uruguay asuma la presidencia protémpore, Lacalle Pou remarcó que "está planteado arriba de la mesa todo el tiempo", en referencia a lo relativo del arancel externo común por parte de Brasil y las prioridades de su gobierno.



"Hace pocos días vino el canciller brasileño a nuestro país, no pudimos avanzar en ese sentido. Veremos cómo llegamos a un fin que le sirva a los dos. Creer que hay políticas contrapuestas es negativo. Creer que los dos nos podemos beneficiar, o en este caso los cuatro del bloque, es el camino que tenemos que andar", subrayó.



El presidente dijo que actualmente se relaciona con los presidentes "por Whatsapp", que implica dijo, "un ida y vuelta mucho más simple, más eficaz y eficiente". Incluso manifestó que tiene este nivel de comunicación con el presidente argentino Alberto Fernández. "Hasta feliz cumpleaños y todo", dijo que intercambiaron con su par.



"Obviamente que hay una diplomacia que prepara, sigue los temas, que son los profesionales en ese tema, pero la capacidad de destrabar de manera rápida y simple en relación directa con los presidentes es muy importante y le hace bien a nuestros países valoró", sostuvo.