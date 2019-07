El FA contradice a Martínez, Astori y Mujica al votar declaración que apoya a Maduro

Jugaron alineados Danilo Astori, José Mujica y Daniel Martínez. Los tres condenaron la dictadura en Venezuela, pero la delegación del Frente Amplio que asistió en Caracas al Foro de San Pablo aprobó una declaración donde habla de Nicolás Maduro como “presidente constitucional”.

En los últimos tres días reinó el desconcierto en la izquierda. Primero fue Astori en una entrevista en emisora DelSol, después fue Mujica el que admitió la dictadura en Venezuela y por último Martínez en su cuenta de Twitter. Pero mientras en Uruguay la actitud era de condena a la dictadura, en paralelo en Venezuela seis delegados del Frente Amplio votaron afirmativamente una declaración en apoyo del gobierno de Maduro.



Carlos Alejandro (Lista 711), Rony Corbo (PCU), Eduardo Mernies (Fidel), Daniel Estévez, Ismael Smith (MPP) y Andrés Domínguez (bases) dieron su voto para aprobar la declaración final de ocho páginas del Foro de San Pablo. Entre otras cosas, allí se expresa que “el acumulado político de la izquierda y de las fuerzas populares y progresistas desde 1959 a la fecha, multiplica las esperanzas para sostener que sí es posible vencer toda ofensiva imperial”. Como ejemplo colocan a la revolución bolivariana, la revolución cubana, “la exitosa experiencia política boliviana” y la Nicaragua sandinista.



Con respecto a Venezuela se apoya el diálogo entre el “gobierno bolivariano y las corrientes opositoras impulsado por el presidente constitucional Nicolás Maduro”, por ser una “expresión genuina de la democracia y de las libertades existentes en Venezuela”. Sostienen que las diferencias se deben dirimir “por la vía constitucional y pacíficamente, sin injerencias extranjeras”.



De “forma enérgica”, el Foro de San Pablo rechaza las amenazas de intervención militar contra Venezuela y condena en “todas las instancias posibles el bloqueo económico, financiero, comercial y el cerco diplomático por parte del gobierno de los Estados Unidos”.



Todo esto contó con el voto del Frente Amplio dijo a El País el dirigente de la Lista 711 Carlos Alejandro. “Hubo unanimidad de toda la delegación con esta declaración final del Foro de San Pablo, hubo un acuerdo”, explicó.



Alejandro dijo que se habla de un “presidente constitucional” porque Maduro fue electo en las mismas elecciones donde el chavismo perdió las elecciones parlamentarias. “Entonces el sistema sirve para cuando gana la derecha, pero para cuando gana Maduro no”, respondió así a los cuestionamientos a la legitimidad de Maduro. Según dijo, “el informe de Bachelet habla de los muertos pero no de los que fallecieron por no acceder a medicamentos, como consecuencia del bloqueo”.

“El que se contradice es Mujica con el resto del Frente Amplio en Caracas”, comentó Alejandro acerca de las diferencias de criterios en la interna oficialista sobre si hay dictadura en Venezuela. Para el dirigente de la Lista 711 las declaraciones de Martínez, Mujica y Astori fueron “inoportunas” y “contradicen lo que se habló en el ámbito orgánico por parte de los sectores”.

Inconveniente.

El tema de la conveniencia o no de las declaraciones fue analizado ayer en el Secretariado del Frente Amplio, donde la Lista 711 y las bases manifestaron sus desacuerdos con las declaraciones del candidato presidencial.



Consultado por El País sobre su posición respecto a lo que se vive en Venezuela, el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) señaló que no tuvo inconveniente en plantear que “ha pasado de dictadura porque es un Estado fallido”. “También dije que sería bueno que la dirección del FA consultara al gobierno, porque nosotros vamos a estar siempre alineados”, acotó.

La Liga Federal, sector que encabeza el diputado Darío Pérez, apoyó por medio de su delegado (Juan Antonio Maldonado) las declaraciones de Martínez. Lo que sí cuestionaron fueron las apreciaciones del excandidato comunista Óscar Andrade, quien en su cuenta de Facebook, tildó de irresponsable a Martínez.



“Nos parecieron infelices y doblemente irresponsables las declaraciones de Andrade ya que debió por un lado respetar la opinión del candidato que le ganó las internas y de Mujica. Ya antes se había expresado Astori y meses atrás lo hizo Darío (Pérez) que, en honor a la verdad, fue el primero en catalogar así a la situación de Venezuela”, recordó.



Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista y diputado Roberto Chiazzaro dijo a El País que el sector mantiene la misma posición que el gobierno “de que hay una situación complicada y hay que buscar una salida”. “Hay una democracia problematizada producto de la situación económica y social que se vive”, finalizó.

Martínez y un cortocircuito con el Partido Comunista

El candidato presidencial Daniel Martínez aclaró el porqué de su condena al gobierno de Nicolás Maduro y lo relacionó directamente al informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. “El informe de Bachelet ha impresionado mucho al mundo y me parece hasta banal estar discutiendo si se dijo o no se dijo o se usó la palabra o no se usó la palabra”, afirmó el presidenciable oficialista en relación al término dictadura.



“Venezuela es un país que puede estar al borde de una guerra civil. Todos sabemos que hay una parte importante de la población que apoya al régimen y otra que no”, señaló. Sus declaraciones, junto a las del expresidente José Mujica y Danilo Astori, fueron analizadas ayer por el Ejecutivo del Partido Comunista. “No vamos a hablar más del tema, tal como dije ayer nuestro objetivo es el 27 de octubre y todas nuestras neuronas están dedicadas al triunfo del Frente Amplio. No compartimos las opiniones, tienen derecho a opinar lo que quieran y nosotros a decir que no coincidimos”, declaró Juan Castillo a El País.



Más duro, el excandidato Óscar Andrade tildó de “irresponsable” a Martínez por fijar posición sobre Venezuela en redes sociales, ya que desde su punto de vista “termina lastimando de forma innecesaria” a la coalición. En la misma línea, el diputado Gerardo Núñez opinó en Facebook que “si el Frente sigue discutiendo la agenda que la derecha impone, vamos camino a ser derrotados”.