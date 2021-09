FA anunció que pedirá renuncia de Heber; "no está preparado y no asume su responsabilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una conferencia de prensa realizada durante uno de los cuartos intermedios de la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el diputado frenteamplista Daniel Caggiani informó que su partido resolvió promover un proyecto de resolución para declarar insatisfactorias las respuestas del ministro y pedir su renuncia.

Por su parte, la miembro interpelante, Lucía Etcheverry, criticó el rol de Heber a lo largo de estas horas de interpelación. "El ministro ha entrado en contradicciones y esto evidencia que no sabe, que no está preparado y no asume su responsabilidad en el liderazgo de la gestión de la política pública de seguridad ciudadana", afirmó.



La representante señaló además que respecto a la política de seguridad ve una "pérdida de garantías para la ciudadanía y también para la institución policial", además de "un sistema carcelario que está colapsado, en una situación extremadamente crítica".



"No hay un rumbo claro ni recursos materiales para que podamos alentar una posibilidad de reconocer lineamientos claros y liderazgos firmes", sostuvo Etcheverry, quien consideró que el ministro no brinda certezas.



Moción presentada por el Frente Amplio