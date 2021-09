Una a una: las 65 preguntas que preparó el Frente Amplio para interpelar a Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Frente Amplio elaboró 65 preguntas para desarrollar la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber que tiene lugar en la Cámara de Diputados desde las 10 de la mañana. El ministro afronta la segunda interpelación como jerarca de este gobierno, y deberá explicar las “contradicciones” de sus declaraciones en torno a la fuga y recaptura del preso Hugo Pereira, y a partir de allí abordar la crisis del sistema carcelario, junto con la situación de secuestro y tortura a la que fue sometido un preso por otros reclusos en el exComcar.



Las preguntas fueron estructuradas en nueve parte. Por un lado se plantearon las asociadas a la comunicación pública de la fuga. En ese sentido, las preguntas fueron las siguientes:

1.- ¿Por qué el ministerio decide no informar a la ciudadanía de la fuga y nos enteramos por la prensa casi 10 días después? ¿Hubiera informado de no haber sido publicado por el diario El País? ¿Conoce los fundamentos de por qué es más conveniente difundir estos hechos?



2.- ¿Cuándo y cómo se informó a los organismos competentes en áreas relevantes para la recaptura? Por ejemplo Fiscalía, Migraciones, Interpol, etc



3.- ¿Cuántas fugas se registraron en el año 2020?



4- ¿Han habido procedimientos administrativos, medidas cautelares en relación a estas fugas? ¿Cuál ha sido el resultado de dichos procedimientos administrativos?



5- ¿Qué medidas concretas de mejora de la vigilancia en los centros de reclusión ha adoptado el ministerio?



Luego se preparó otro grupo de preguntas relativas a las primeras explicaciones públicas del ministro sobre la fuga



6.- ¿Cuándo exactamente, quién, y por qué medio le informó de la fuga?



7.- El Ministro decía el 25 de agosto en rueda de prensa que “van a haber sumarios dentro del centro de reclusión”. ¿Qué resoluciones se adoptaron en tal sentido? ¿Quién las adoptó? ¿En qué fecha? ¿En qué expedientes se tramitan?



8- El Ministro dio dos explicaciones totalmente diferentes sobre el mismo hecho en 48 horas, pero además lo hizo a 10 días de haberse producido la fuga. Que se fugó disfrazado de operador penitenciario y por la entrada, y que se fugó vestido de civil cortando el alambrado y cambiándose de ropa.

En 10 días ¿no se habían verificado las cámaras de vigilancia del centro? En 10 días ¿no se realizó un relevamiento exhaustivo de los cercos perimetrales? En 10 días ¿no tuvo usted contacto con su par del Ministerio de Defensa?



9.-¿Conoce las instrucciones de servicio del Ministerio de Defensa para el cabal cumplimiento con la vigilancia perimetral de los centros de reclusión?¿Sabe a quién y cómo informan los funcionarios del Ministerio de Defensa sobre eventuales anomalías en el cerco perimetral? ¿Qué dicen los registros e informes del Ministerio de Defensa respecto al estado de los alambrados perimetrales al momento posterior a los hechos?



10.- ¿Qué está registrado en el libro de incidencias de la guardia penitenciaria respecto de este módulo?



11.- ¿Cuántas personas privadas de libertad están alojadas en el módulo donde estaba este recluso?



12.- ¿Cuántos funcionarios policiales y operadores penitenciarios están asignados a la vigilancia y trabajo de seguimiento y monitoreo de este módulo, tanto en el día como en la noche?



13.- ¿Existe un protocolo formal y escrito sobre cómo proceder y comunicar un hecho como este?



13.1- ¿Cuáles son los pasos de ese protocolo? ¿Se cumplió en el caso esta fuga?



También se previeron preguntas directamente asociadas al recluso y su vida dentro del penal.

14.- ¿Cuándo, cómo y en qué lugar se evaluó al Sr. Hugo Pereira? ¿Fue evaluado con la herramienta OASyS? Si así ocurrió ¿cuál fue el nivel de riesgo de reincidencia determinado según el baremo de la herramienta? ¿Bajo, medio o alto? Y respecto de los principales factores de riesgo ¿cuál fue la evidencia registrada por quien aplicó la evaluación?



15.- ¿En qué elementos se basó la Junta Nacional de Traslados para determinar la Unidad de Alojamiento del Sr Hugo Pereira?



16.- ¿Fue la Junta la que resolvió o fue el propio complejo?



17.- La prensa informó, que este recluso desarrollaba tareas en el “casino de oficiales”; podría el Sr. Ministro ilustrarme ¿que es “casino de oficiales” ¿Qué actividades se desarrollan ahí? ¿Quiénes acceden o participan de las mismas?



18.- La Junta de Tratamiento es el órgano encargado de evaluar y asignar los cupos laborales. En este caso, ¿cuándo llegó la solicitud a la junta? ¿Quiénes integraron la junta que resolvió la asignación de esta comisión? ¿La solicitud fue acompañada de informe técnico? Si así fuera, ¿cuáles fueron los criterios pedagógicos y psicotécnicos para la asignación de dicha comisión?



19.- El Sr. Pereira fue alojado en el exmódulo 5, en una unidad de media seguridad. Entonces, ¿cómo una persona alojada en un régimen de media seguridad, con circulación interna y externa restringida que define a este tipo de régimen, está habilitada a circular por el resto del complejo, incluso para trabajar en comisiones de máxima confianza como lo es el casino de oficiales?



20.- ¿Cuántos PPL desarrollaban tareas en el Casino de Oficiales junto al recluso fugado? ¿Estas tareas se dividen en turnos? ¿De cuántas horas? ¿Cuántos PPL lo hacen en forma simultánea? ¿En qué turno lo cumplía el recluso fugado?



21.- ¿Considera que era adecuado, oportuno y pertinente este beneficio para este recluso?



22.- ¿Conoce las declaraciones de las demás PPL que también servían con el fugado en este lugar? ¿Siguen en el mismo módulo o fueron trasladados?

Tambén se plantearon preguntas sobre la fuga en sí misma.



23.- ¿Conoce cual es la dinámica que mantenía este privado de libertad? ¿A qué hora se retiraba del casino de oficiales? ¿Era acompañado por guardia o se trasladaba con total libertad entre los módulos?



24.- ¿Qué tipo de controles hay para entrar y salir de este módulo para los privados de libertad? ¿La guardia realizó el conteo relativo a ese día? ¿Se registró alguna incidencia o novedad en el libro respectivo?



25.- La Policía Científica corroboró que las prendas -que el Ministro hizo públicas la noche del 26 de agosto-, no eran del recluso fugado. Esta información se hizo pública el 16 de septiembre. Es decir, esa segunda versión que dio a la ciudadanía en dónde mostraba las prendas del recluso que supuestamente se había fugado por el alambrado, ¿perdió sustento?. ¿Que explicación tiene para eso?



26.- En una primera versión el Ministro admitió que el recluso Hugo Pereira, se fugó disfrazado por la puerta. Ante esta afirmación cabe preguntar ¿se están aplicando los protocolos de vigilancia como por ejemplo descubrirse el rostro al pasar frente a cámaras, o no utilizar el uniforme fuera del recinto penitenciario por parte de los operadores? ¿Hay vestimenta de determinado color que no puede ser usada dentro del establecimiento; se verifica esto?



27.- En la primera versión se dice que la fuga fue caminando, por la puerta y disfrazado; la segunda por el cerco perimetral. Ante versiones tan contrapuestas cabe preguntar, ¿los vehículos que ingresan al establecimiento tienen algún protocolo de revisión?



28.- El abogado defensor del recluso ha declarado a distintos medios de comunicación, que Hugo Pereira se alojó en un hotel, que circuló por espacios públicos, todo en áreas centrales y que cuentan con cámaras de vigilancia. ¿Dónde lo buscó la Policía? ¿Se pudo constatar que se alojaba en hoteles con su nombre real tal como declaró? ¿Se investigó quienes colaboraron en su fuga y durante los días que estuvo prófugo?



29.- Respecto a las cámaras de vigilancia dispuestas en la ciudad ¿Se están destinando recursos humanos suficientes para estos dispositivos?



30.- Tanto el abogado del recluso como su esposa, dijeron que se había fugado porque no tenía atención médica de una insuficiencia cardíaca.

¿Qué dice la historia clínica del fugado? ¿Es cierto que en 4 oportunidades teniendo el pase para ir al cardiólogo no lo llevaron? Luego de su captura, ¿fue revisado por un especialista para constatar si era cierta esa afirmación? ¿Actualmente está recibiendo algún tratamiento médico especial?



31.-¿En qué unidad se encuentra recluido y cuáles son las condiciones de seguridad que se han implementado?

Luego se cambió de tema y se habló sobre la situación carcelaria en general.



"El Ministerio del Interior, por su competencia, por su magnitud en términos de recursos humanos, materiales, por su estructura administrativa, por la indiscutible importancia que tiene, es una institución en dónde no es posible que el Ministro esté en todo y todo el tiempo. Por eso, es imprescindible que el ministro cuente con asesores de su plena confianza, que lo informen", dijo Etcheverry luego planteó las preguntas.



32.- El equipo del Sr. Ministro ¿está preparado? ¿Tiene la idoneidad técnica, experiencia y formación especializada? ¿Son los “mejores” , como se comprometieron ante la sociedad y el país?

También se abordó el sistema carcelario y "su involución humana". Las preguntas en esta etapa fueron:



33.- A la luz de la afirmación del Sr Ministro que no sabe de cárceles, ¿quién, quiénes lo asesoraron? ¿Qué elementos le expusieron para los conceptos que ha vertido a lo largo de este tiempo como responsable del sistema penitenciario? ¿Cuál es su evaluación personal, política del sistema que debe dirigir?



34.- ¿Cuál es el rumbo de esa reforma profunda del sistema carcelario, de la que ha hablado el Sr Ministro? ¿Qué etapas ha cumplido ya, que etapas está transitando esa reforma profunda? ¿Puede informarnos el Ministro, los pasos concretos que ha indicado, que decisiones ha tomado en el sentido de esa reforma profunda del sistema carcelario?



35.- ¿Cuál es el costo que estima de la reforma del sistema penitenciario? ¿En infraestructura? ¿En rrhh? ¿En insumos? ¿En actividades de rehabilitación? ¿En dispositivos de reinserción social?,¿Cuanto requerirá presupuestalmente esa reforma?

También se abordó el plan de "dignidad carcelaria". Las preguntas fueron:



36.- ¿Cuáles son los objetivos generales? ¿Cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo fijadas? ¿Cuales son los resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué indicadores han definido para monitorear y evaluar el desarrollo del Plan? ¿Cuál es el cronograma de ejecución que lo rige? ¿Y cuántos RRHH y que calificaciones requerirán? ¿Cuánto es el presupuesto disponible hasta el momento y cuanto el necesario?.



37.- ¿El Plan de Dignidad Carcelaria tiene el respaldo de una planificación con metas, indicadores, plazos y recursos con el objetivo de que este parlamento pueda hacer el seguimiento de su implementación y debata para la obtención de recursos?



38.- ¿Cuál es la definición de plazas adecuadas que maneja hoy el Ministerio?



38.1- ¿Con cuántas cuenta actualmente? ¿Cuantás entienden serán necesarias en este quinquenio acorde a lo que deben estar proyectando?



39.- En el Informe 2020 del Comisionado Parlamentario se da cuenta en la pagina 66, que “en abril de 2020 el Ministerio del Interior realizó una revisión a la baja de las plazas en casi todas las unidades, pasando de 11.834 plazas a 10.241”. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos para esa reducción?



40.- En el mismo se expresa que; …"la densidad promedio se situaría en el entorno del 105%” con las cifras anteriores (2019). Revisadas las cifras, el hacinamiento critico se alcanzó en junio de 2020 y siguió aumentando hasta llegar en diciembre a 127% ...al 30 de junio de 2021 la densidad había trepado al 134%”. Teniendo conocimiento de esta situación, ¿considera que no hubo previsión o la previsión no fue acertada?



41.- El Sr Ministro ha dicho una y otra vez como ejemplo de eficacia de su cartera que hay aproximadamente 3000 nuevos presos

¿Hubo previsión para este resultado buscado?



42.- Se ha informado públicamente que se construirán 6 centros (cárceles y barracones). ¿Cuánto cuestan estas cárceles? ¿Cuántas plazas efectivamente tendrán? ¿Cuál sera el modelo de gestión de las mismas?



43.- Frente a la realidad especifica de módulos 3, 4, 10 y 11 de la Unidad 4 “Santiago Vázquez” , ¿cuales son las acciones concretas de corto plazo que esta instrumentando el INR?



44.- Ante esta situación de horror, emergente del horror del sistema, ¿que plan de emergencia tiene previsto el Sr. Ministro para esos módulos mientras no estén las otras construcciones?

45.- ¿Bajo qué criterios se esta clasificando a las personas privadas de libertad?



46.- ¿Sabe el Sr Ministro cuántos primarios hay en la Unidad 4 y cuantos en el Penal de LIbertad?



47.- El objetivo ultimo y excluyente de la cárcel no es la seguridad, es la rehabilitación, menciona reiteradamente el Informe del Comisionado Penitenciario, ante esto queremos consultar: ¿cuál es la política que llevará adelante? ¿Cuál es el diseño que entiende mas idóneo para la población que hoy esta recluida? ¿Cómo pretende organizar las prestaciones a las que el Estado está obligado para garantizar los DDHH de las personas privadas de libertad?



48.- ¿Qué componentes concretos, recursos, metas, plazos son parte de los acuerdos que se han mencionado por parte del Ministerio según el Plan de Dignidad, con MIDES, ASSE, ANEP, MTSS? ¿Hay convenios efectivamente firmados?



49.- ¿La sociedad civil será parte de esa política? Se ha hecho publico que definió que se revisen todos los convenios con organizaciones de la sociedad civil que tienen inserción en los centros de reclusión, por lo que consultamos: ¿qué motivó esta decisión? ¿Qué evaluación realizó para fundar esa decisión de excluir a la sociedad civil de los centros de reclusión? ¿Cuáles son los requerimientos y fundamentos político-técnicos que el Sr Ministro entiende deben ser cumplidos, para habilitar al accionar de organizaciones civiles dentro de los centros de reclusión?



50.- En un año se ha acelerado el agravamiento del sistema carcelario, lo que se desprende del Informe 2020 de la Oficina del Comisionado Penitenciario. ¿Considera que el sistema atraviesa una crisis sanitaria, humanitaria?.



51.- En lo que va transcurriendo del presente año, han ocurrido 55 muertes bajo custodia. ¿Qué investigaciones se desarrollan ante estas muertes? ¿Aquellas clasificadas como “muertes dudosas” implican procesos administrativos para su dilucidación?¿Se realizan auditorias clínicas de esas muertes?



52.- ¿Cuál es hoy la cobertura sanitaria que garantiza ASSE en el sistema penitenciario? ¿Conoce si se registran antecedentes clínicos de los reclusos? ¿Cuántas de las 26 unidades cuentan con la cobertura sanitaria y de que tipo?

Y por último se abordó el tema de la acción policial y de las garantías para la ciudadanía y la Policía Nacional.



53.- ¿Tiene conocimiento sobre el seguimiento de las sentencias de malos procedimientos policiales que llevan a la anulación del proceso judicial?



54.-¿Cuántas denuncias de maltrato o abuso policial recibió la Dirección de Asuntos Internos?



55.-¿Cuál es la política y los lineamientos que ha definido en esta materia?



56.-¿Cómo se promueven las garantías y la transparencia de la actuación policial?



57.-¿Cuáles son las medidas de monitoreo y contralor que lleva a cabo el Ministerio sobre el procedimiento policial?



58.-¿Podría informarnos si cambió la curricula de la Escuela Nacional de Policía en la formación de Derechos Humanos?



59.- Frente a los artículos de la LUC que modifican el procedimiento policial ¿se modificaron los protocolos de actuación brindando pautas claras sobre el alcance de las modificaciones?



60.-¿Analizó el Ministerio los posibles efectos de la Ley en los procedimientos policiales?



61.- ¿Qué medidas indicó para dar curso administrativo a los hechos denunciados por la Asociación de Defensores de Oficio sobre el “uso excesivo de la fuerza en los distintos procedimientos policiales, específicamente en las detenciones y sus momentos posteriores, inspecciones oculares y allanamientos?.



62.-¿Se informó sobre las denuncias en curso sobre algunos de los temas planteados? ¿Tiene claro que estos temas no deben requerir de la formalidad de la denuncia dada que las víctimas quedan en total indefensión? ¿Es consiente de qué es casi imposible que una persona que queda a disposición policial denuncie, porque en la mayoría de los casos no tiene pruebas y que por lo tanto se requieren otras metodologías e intervenciones?



63.- ¿Podría informarnos cuales son las medidas adoptadas a las recomendaciones de la INDDHH en la Resolución 843/2020 referida al Derecho a la Integridad física - Abuso Policial? ¿Está al tanto de esa investigación, se interiorizó de la situación?



64.-¿Podría informarnos como se está coordinando con ASSE para el control de examen físico de los detenidos?



65.- Nos alertan que si bien la policía cuenta con la tecnología para registrar la totalidad de los procedimientos, no se están utilizando las cámaras GOPRO, o no se utilizan durante todo el procedimiento. Por tanto carecen de validez. Este es un punto relevante por lo que nos gustaría saber cuáles son los protocolos al respecto. ¿Se está monitoreando y si en caso de no realizarse se toman algunas medidas?