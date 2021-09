En vivo: Heber es interpelado en Diputados por la fuga de preso y situación carcelaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es interpelado este martes en la Cámara de Diputados por la fuga del ex Comcar del preso Hugo Pereira, quien fue recapturado casi dos semanas después de haberse escapado, así como por la situación carcelaria en general.

La diputada interpelante, Lucía Etcheverry, comenzó con una introducción en la que analizó los diferentes paradigmas al respecto del sistema punitivo y presentó una definición de "ministro" en la que se asegura que es aquel que "ocupa ante la sociedad el lugar de mayor responsabilidad". "Esto significa que es el actor sustantivo en la definición de los problemas, en la toma de decisiones y en la supervisión de ejecución de las mismas", expresó.



"Esta definición de responsabilidad, de liderazgo político, no se condice con la actuación del señor ministro en relación a la fuga del recluso Hugo Pereira que se fugó, en principio, el 14 de agosto. Digo en principio porque es justamente certezas lo que queremos encontrar", dijo. La actuación de Heber fue "errática e improvisada", aseveró.



Durante la intervención, Etcheverry realizó un repaso desde el momento en que se dio a conocer la noticia de la fuga del recluso Pereira, pasando por las declaraciones de Heber luego de los hechos, hasta su captura en un bar ubicado en la avenida 18 de Julio.



"Yo no responsabilizo al señor ministro de la fuga, lo responsabilizo de lo que debe ser el orden institucional para instrumentar la política pública de seguridad. No encuentro que exista otra forma de ser responsable político sin hacerse cargo de los problemas y también de las soluciones", dijo.

Este es el segundo llamado a sala de Heber en poco más de un mes. El 18 de agosto fue interpelado en calidad de ministro interino de Transporte (MTOP) por el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie en el puerto de Montevideo.



Sobre el final de la tarde de ayer los blancos tuvieron una reunión de coordinación con el ministro Heber para delinear la estrategia discursiva durante la sesión.