Por "estrategia" política, Talvi y Sanguinetti le bajan el pulgar a Bordaberry

Por pura “estrategia” política llegó el punto final para las aspiraciones del senador Pedro Bordaberry, quien intentó presentar una tercera lista al Senado apoyando la fórmula Ernesto Talvi-Robert Silva. No será candidato a nada en octubre porque tanto el candidato presidencial como el expresidente Julio María Sanguinetti le pidieron que no lo fuera. “Uno no puede presentar una lista para apoyar a alguien que no lo quiere”, reflexionó.

Los dirigentes colorados hacen dos lecturas sobre las causas que llevaron a cerrarle la puerta al senador.



Por un lado están los que, como explicó el propio Bordaberry en radio Sarandí, consideran que “no es conveniente” que se abra otra opción electoral en el partido. Según Bordaberry, tanto Talvi como Sanguinetti, con quienes habló el viernes, le dijeron lo mismo: que “no es conveniente” en este momento del partido.



Y están quienes ven una jugada más allá y piensan que la presencia del senador podría mostrar una “derechización” del partido, algo que Talvi ha conseguido alejar del pensamiento del votante colorado, explicaron a El País dirigentes de uno y otro lado.



La noche del domingo 30 de junio había quedado marcada a fuego para Bordaberry. Para conocer los resultados lo invitaron a la Casa del Partido Colorado. Pensó si debía ir, y luego decidió afirmativamente y concurrió con su esposa.



Dos periodistas de El País fueron testigos del momento. A esa altura la posibilidad de ser candidato otra vez le daba vueltas por la cabeza. La idea era armar la lista con gente joven pero bajo su conducción, explicó en la radio.



Esa noche fue invitado a subir al estrado con los otros precandidatos presidenciales. Pero prefirió escuchar los discursos desde una posición alejada de las cámaras.



Se sorprendió cuando Talvi lo consideró “un hermano de la vida” y elogió su trabajo en el Senado diciendo que era el mejor de los legisladores. Mientras manejaba hacia su casa, Bordaberry ya casi había decidido presentar su lista 10 al Senado en el mes de octubre.

Pedro Bordaberry en el Senado. Foto: Gerardo Pérez

La ficha le cayó cuando conoció el resultado de una encuesta de Equipos que, según relató ayer en la radio, le aseguraba buenos resultados.



Por ejemplo, que uno de cada cuatro votantes de Cabildo Abierto (el partido de Guido Manini Ríos) podía votarlo a él en el Partido Colorado. Y que había buena receptividad a la oferta entre votantes del Partido Nacional.

Preparan la convención El Partido Colorado prepara su convención que se realizará este sábado para proclamar la fórmula presidencial integrada por el economista Ernesto Talvi y el docente y abogado Robert Silva. Este sábado a partir de las 14 horas los nuevos convencionales sesionarán por primera vez en la Casa del Partido tras la elección interna desarrollada el 30 de junio.

Permiso.

En el comando de Talvi no cayó para nada bien la decisión de Bordaberry de hacer pública la reunión que mantuvo con el candidato a presidente. Tampoco cayó bien en tiendas de Batllistas.



Talvi escribió ayer en Twitter que en octubre “comparecerán los candidatos al Parlamento que fueron ungidos por las urnas en las elecciones internas”. Añadió que Bordaberry “es un dirigente de primera magnitud, brillante parlamentario” y que está “seguro de que seguirá haciendo importantes contribuciones en el país que se viene”.

En octubre comparecerán los candidatos al Parlamento que fueron ungidos por las urnas en las elecciones internas. Pedro Bordaberry es un dirigente de primera magnitud, brillante parlamentario. Estoy seguro de que seguirá haciendo importantes contribuciones en el país que se viene — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) July 29, 2019

Por su parte, Sanguinetti consideró en una declaración publicada también en Twitter que “no es hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones de Bordaberry, a quien respetamos y apreciamos desde siempre y en todo momento, aun con acuerdos y con desacuerdos”.

Fuentes del sector Ciudadanos contaron a El País que, en el encuentro, el economista le comunicó a Bordaberry que “no era el momento oportuno” para encabezar una lista al Senado, entre otras cosas, para no fragmentar la interna del propio Partido Colorado.



Bordaberry dijo anoche a El País que puede abrir una lista y no necesita el permiso del candidato “ni menos de quien competiría con él, que fue Sanguinetti”. Pero aclaró: “Yo creo que la opinión del candidato pesa mucho y hay que aceptarla, pese a que uno no tiene por qué pedirle permiso”.