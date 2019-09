Ernesto Talvi: el Frente Amplio tiene “los días contados”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El miércoles pasado el candidato colorado Ernesto Talvi sorprendió al cancelar todas sus actividades por una contractura muscular que lo distanció de la campaña durante cinco días tras una indicación médica.

El presidenciable retomará este lunes su actividad y luego volverá al interior del país, a concretar la tercera etapa de su gira en medio de embates cada vez más fuertes desde tiendas oficialistas que ya no solo cuestionan su rol en el Banco Central en la década de 1990, sino que lo acusan -junto al resto de la oposición- de querer recortar los derechos sociales.



Antes de su reposo, Talvi dialogó con El País tras un acto de Batllistas Unidos en Canelones. El economista señaló que el discurso del Frente Amplio “es el de la desesperación”. Y explicó: “El discurso de un partido que siente que sus días están contados y en el que las posiciones de privilegio y de poder se terminan, y que por ende, están alimentando falsedades”.



En los últimos días el Frente Amplio ha endurecido su discurso en contra del candidato colorado en actos y en las redes sociales. Talvi señaló que “no hay programa social más extraordinario que la educación y nosotros vamos a trabajar no para crear dependencia como ha hecho este gobierno, sino para darle a los chiquilines de los cinturones de pobreza, oportunidades en la vida”.

La semana pasada el propio ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, cuestionó declaraciones del presidenciable, quien señaló que “si Uruguay sigue endeudándose como hasta ahora, efectivamente nuestro país va a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI)”.



Astori no se la dejó pasar. En entrevista con el programa “Panorama 1410” (1410 AM), el secretario de Estado le contestó: “Es uno de los disparates más grandes que he oído en esta campaña electoral. Lo que está haciendo Talvi es, de alguna manera, intentar equiparar algo que es imposible equiparar: la situación uruguaya del punto de vista financiero con la situación argentina”.



El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, también cuestionó las propuestas de Talvi y de Luis Lacalle Pou en materia de relaciones laborales en pleno discurso del último acto en el paro general que desarrolló la central de trabajadores en defensa de la negociación colectiva. Abdala tomó el capítulo de Relaciones Laborales del programa de Talvi y, tras leerlo, sentenció entre otras cosas que habilita que negocien los llamados “sindicatos amarillos”, que son “mandaderos de la patronal”.

Acto del Pit-Cnt durante el paro parcial. Foto: Leonardo Mainé

“A ver si es verdad o mentira lo que nosotros decimos: convenios sectoriales que reflejen las realidades económicas y particulares de las empresas, revisión de los grupos y subgrupos de actividad, reivindicar el derecho de los trabajadores no afiliados a negociar colectivamente”, leyó Abdala y denunció que las propuestas del candidato colorado son “más peligrosas que la liquidación de los Consejos de Salarios”.

Contractura. Fuentes políticas del entorno de Talvi informaron a El País que el candidato se reintegrará hoy a sus actividades de campaña.



La semana pasada, a través de un comunicado realizado por su equipo, se informó que el traumatólogo consultado por Talvi le diagnosticó una tortícolis contractural aguda y le sugirió realizar fisioterapia.



El médico del candidato le sugirió que lo mejor era realizar reposo por un término de cinco días para poder recuperarse. “Pedimos disculpas desde ya por los inconvenientes causados, pero la salud es lo primero. Esperamos retomar las actividades en los próximos días y les informaremos al respecto”, agrega el comunicado. Los eventos de la semana del candidato incluían un acto en el departamento de Rocha, uno en Maldonado y otro en Rivera.

Plebiscito.

La Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado, que nuclea a jóvenes de todos los sectores, rechazó este sábado apoyar el plebiscito “Vivir sin miedo” que impulsa el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga.



El integrante de la coordinadora y miembro del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la juventud, Matías Barreto, dijo a El País que se aprobó una moción para rechazar la propuesta del senador blanco, pero también se definió no respaldar la posición de la Articulación Nacional “No a la reforma”. Barreto apuntó que aquellos que son detractores de la iniciativa, que se pondrá a consideración del electorado el mismo domingo 27 de octubre junto a las elecciones nacionales, “no son críticos con la situación de seguridad pública que vive el país”.



El diario El Observador informó el mes pasado que Talvi resolvió dar “libertad de acción” a los dirigentes que quieran llamar a votar la reforma constitucional de Larrañaga en materia de seguridad.



La iniciativa impulsada por el senador plantea, entre otras cosas, una guardia militar con 2.000 efectivos para patrullar las ciudades y además habilita los allanamientos nocturnos.