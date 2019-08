El Pit-Cnt cuestiona los programas de Lacalle Pou y de Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

11:35 Abdala cerró el acto con críticas a la oposición

En el Pit-Cnt todavía no termina de cicatrizar la herida de la denuncia de las cámaras empresariales y el lugar que hizo a la misma la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para revisar la ley de negociación colectiva. Ayer, a dos meses de las elecciones nacionales del 27 de octubre, la central de trabajadores no solo paralizó los servicios hasta el mediodía, sino que envió un claro mensaje a los trabajadores para “no marearse con los cantos de sirena que adornan” la campaña electoral.

El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, sorprendió con su discurso a la multitud de trabajadores que lo escuchaban en 18 de Julio y Alejandro Beisso a metros del Obelisco, en donde se montó un escenario en el marco de una movilización que partió desde la explanada de la Universidad de la República.

Abdala cuestionó las propuestas del candidato blanco Luis Lacalle Pou y del colorado Ernesto Talvi en referencia a las relaciones laborales. Vía @elpaisuy pic.twitter.com/4kVduoPIz4 — Nicolás González Keusseian (@ngkeusseian) August 28, 2019

La ya tradicional denuncia del Pit-Cnt acerca de que no está dispuesto a “retroceder” como en la década de los 90 cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera no convocó a los Consejos de Salarios, volvió a estar sobre la mesa. No obstante, esta vez, el discurso de los oradores fue un poco más allá al cuestionar directamente las propuestas de gobierno de los candidatos del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y del Partido Colorado, Ernesto Talvi.



Abdala tomó el capítulo de “Relaciones Laborales” del economista Talvi denominado “Un pequeño país modelo” y se despachó contra él porque entre otras cosas, dice que habilita que negocien los llamados “sindicatos amarillos”, que son “mandaderos de la patronal”.



“A ver si es verdad o mentira lo que nosotros decimos: «convenios sectoriales que reflejen las realidades económicas y particulares de las empresas, revisión de los grupos y subgrupos de actividad, reivindicar -dice esta propuesta- el derecho de los trabajadores no afiliados a negociar colectivamente»”, leyó Abdala y denunció que las propuestas del colorado incluso, son “más peligrosas que la liquidación de los Consejos de Salarios”.



Pero Abdala también se despachó contra las propuestas del candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou. El dirigente entiende que no se “animan” a señalar que proponen la “motosierra” o “liquidar” los Consejos de Salarios. “Otro programa dice que va a hacer los análisis y recomendaciones de su consejo técnico en el marco de los Consejos de Salarios, se desarrollarán cambios que permitan mejorar y fortalecer el funcionamiento de los Consejos de Salarios, pero se debe reconocer los siguientes temas, diferentes grados de competitividad de los mercados de bienes y servicios y heterogeneidad de las empresas que integran cada sector”, detalló Abdala, que cerró la oratoria tras los discursos de la secretaria general de los municipales Valeria Ripoll y la responsable del Departamento de Jóvenes, Tamara García.



Tamara García. Foto: Leonardo Mainé

“¿Saben qué es esto compañeros? Bueno, no me animo a decir abiertamente la motosierra o no me animo a decir que voy a liquidar los Consejos de Salarios, pero la negociación por empresa, gente: ¡hay una clase trabajadora laboriosa, no subestimen a los trabajadores, no subestimen al pueblo uruguayo!”, remató el dirigente de la central obrera.



El Pit-Cnt considera que la intención de la oposición es eliminar los Consejos y “liquidar” la negociación colectiva. “Cuando digo capital digo la dirección de la Cámara de Industrias y de Comercio pero también su representación política aspirante a la restauración neoliberal en octubre”, consideró, al tiempo que llamó a la ciudadanía a “no marearse con los cantos de sirena que ahora adornan las propuestas reales de este discurso electoral. El futuro del trabajo también se juega en el mes de octubre”.

11:00 Trabajadores municipales.

El de ayer fue el primer acto del Pit-Cnt en el que Ripoll fue oradora. Es que en la previa al del 1° de Mayo por el Día Internacional de los Trabajadores, la funcionaria municipal denunció públicamente que la cúpula de la central obrera le había vetado el derecho de hablar.



En medio de un conflicto con la administración del intendente Christian Di Candia, Ripoll denunció ayer que en las “empresas públicas, padecemos la inexistencia de la negociación colectiva”, al tiempo que llamó a los intendentes de todo el país a que “no se acomode más” a funcionarios que “entran por la ventana”. También apuntó contra quienes proponen un “ajuste”. En este sentido, señaló: “Hablan de ajuste, pero, ¿saben cuál es el problema? Lo que tenemos que tener claro es que esa variable de ajuste no podemos ser los trabajadores, ajusten al capital, pero no a los trabajadores”.

Valeria Ripoll en acto del PIT-CNT. Foto: Leonardo Mainé

Adeom denuncia la privatización de parte de la flota del sector de limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), entre otras cosas.



La semana pasada el sindicato ocupó el segundo piso del Palacio Municipal. Se trata del corazón mismo de la Intendencia, en el que se encuentra el despacho del intendente, el del secretario general y los de otros directores políticos, además de la Sala de Acuerdos.

“Los trabajadores no vamos a ser la variable de ajuste”, remató la dirigente municipal. Vía @elpaisuy pic.twitter.com/oNht6MPAZa — Nicolás González Keusseian (@ngkeusseian) August 28, 2019

“La reforma no es la forma”, advierten El movimiento que se opone a la reforma constitucional propuesta por el blanco Jorge Larrañaga, ya tiene pañuelo propio al igual que otros colectivos que promueven la agenda de derechos. Esta vez es color coral.



Tamara García, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt fue la primera oradora del acto en el que había representantes de trabajadores de varios sindicatos. García señaló durante el acto que “en octubre ningún trabajador va a poner la papeleta” en el plebiscito impulsado por el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga. “Se van a dar los dientes contra nosotros”, apuntó García que abrió ayer el discurso del acto quien recalcó que “la reforma no es la forma” de cambiar la situación de la seguridad pública. El acto además de realizarse en defensa de la ley de negociación colectiva, también se planteó en rechazo a la reforma “Vivir sin miedo”. A mediados de agosto, la central de trabajadores realizó un festival en el que también se destacó la postura del Pit-Cnt contraria al plebiscito.

8:00 Fuecys trancó el ingreso a planta de UPM

Los trabajadores de Fuecys trancaron esta mañana el ingreso a la planta de UPM en protesta por el despido de trabajadores de una empresa tercerizada. También está previsto que se concrete allí el acto en línea con el paro parcial del PIT-CNT