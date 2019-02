Enviaron fármacos a Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno envió finalmente ayer con una delegación diplomática, parte de los medicamentos que necesita un grupo de uruguayos enfermos que no puede acceder a fármacos en Isla Margarita, Venezuela.

Veinticuatro horas después de la muerte de una mujer de 69 años tras un Accidente Cerebro Vascular (ACV) por no poder tratar su problema de hipertensión por falta de medicamentos, el gobierno definió llevar los remedios al país caribeño a través de una “franquicia diplomática”. Los fármacos llegarán hoy en una delegación encabezada por Jorge Muiño, director general para Asuntos Consulares y Vinculación, y Dianela Pi, directora de Derechos Humanos.



La semana pasada el canciller, Rodolfo Nin Novoa informó en el Parlamento que un grupo de ocho uruguayos en Isla Margarita que presentan cáncer, tumores, diabetes e hipertensión, solicitaron varios medicamentos al gobierno. Ayer, el vicecanciller, Ariel Bergamino, dijo en el programa Desayunos Informales de canal 12 que “funcionarios están viajando a Venezuela por otras razones, y llevan en mano la medicación”.



“Se coordinó con las autoridades venezolanas porque las cantidades que llevan no son de uso personal. Van a atender los casos sobre los que tenemos información. Y estamos esperando información sobre otros casos. No había otra forma de hacerlo más rápido”, agregó.



Más temprano, el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, señaló a El País que se pudo enviar la medicación para todos aquellos casos con los que ya se contaba con la historia clínica y las recetas médicas. Fuentes de Cancillería indicaron este lunes que de los ocho pedidos, se habían recibido solo cinco historias clínicas.



Por su parte, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, informó ayer luego de una conferencia de prensa sobre el inicio de la campaña de vacunación contra el sarampión, que la cartera envió una serie de fármacos, “todos para pacientes crónicos”, acorde a las historias clínicas que habían llegado desde Venezuela. El ministro Basso aclaró que solo se envió la medicación de aquellos pacientes que contaban con la receta médica y la aclaración de la dosis a ser suministrada, al igual que se hace con los pacientes judicializados a los que el ministerio les brinda los remedios. “La clave es que venga la información precisa de qué necesita cada paciente”, explicó.



En el caso de la mujer que falleció un día antes del envío, aclaró Basso, “no estaba la información precisa” de qué necesitaba. La Cancillería es la encargada de que cada uno de los medicamentos llegue a ma- nos de los uruguayos afectados en Venezuela. También es la responsable de coordinar el traslado de aquellos pacientes que, eventualmente, sean repatriados.



Hugo Galín, presidente del club de los uruguayos en Nueva Esparta (el estado donde está Isla Margarita, donde residía la fallecida), confirmó este lunes el fallecimiento. La mujer era hipertensa y tenía dificultades para acceder al fármaco que requería para su enfermedad. Galín contó a El País que la mujer falleció en la mañana de este lunes, y que estaba internada desde el viernes pasado. La falta del fármaco que necesitaba tomar por su enfermedad provocó esta hospitalización, aseguró.



En Cancillería indicaron en las últimas horas a El País que “entre el sábado y domingo nuestro consulado (en Venezuela) envió para procesar los medicamentos de cinco personas y esos ya se están tramitando con ASSE para la entrega de los mismos”.



El sábado El País informó que Uruguay había solicitado las historias clínicas de ocho uruguayos enfermos que viven en Isla Margarita y requieren medicamentos de manera urgente para definir qué tipo de ayuda prestarles. En ese momento el director del Sistema de Atención Médica Extrahospitalaria 105, Francois Borde, explicó a El País que ya se habían pedido las historias clínicas de los pacientes. El senador blanco Javier García había pedido a la cancillería el envío de ayuda.

Misión Técnica.

Esta semana también llegará a Venezuela una misión técnica de la Unión Europea y Uruguay. Así lo confirmó este lunes, Federica Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE). “Hemos hablado con los ministros sobre Venezuela, he informado a los ministros del trabajo que hemos hecho con los ministros del Grupo Internacional de Contacto. La mayor parte de los ministros que forman parte del grupo va a enviar a una misión técnica dirigida por la Unión Europea y Uruguay como dos copresidentes del grupo que van a ir a Caracas esta semana para trabajar en la evaluación del apoyo que se puede brin-dar para abrir la vía a una transición democrática y pacífica”, dijo.

Regreso.

Según informaron a El País en la Dirección General para Asuntos Consulares y de Vinculación de la Cancillería, en los últimos dos años, 346 uruguayos regresaron al país tras vivir en Venezuela: 188 en 2017 y 158 en 2018. La cancillería ya está estudiando repatriar a 19 uruguayos.



Durante esos años, “se han repatriado hacia Uruguay a 10 personas y se está llevando adelante un proceso de realojamiento de 19 más que podrían terminar en una repatriación”, explicaron. El consulado uruguayo en Venezuela expidió 674 pasaportes en 2017 y 730 en 2018. La mayoría de los uruguayos vive en Caracas, Barquisimeto, Valencia, Puerto La Cruz e Isla Margarita. La repatriación ocurre cuando el Estado asume los costos de los pasajes. En estos casos debe acreditarse que la persona tiene familia en Uruguay. El retorno, en cambio, es voluntario y ocurre cuando la persona coordina el regreso con el consulado.