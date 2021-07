Entregan las firmas contra la LUC: crónica de un festejo como un gol en la hora

La sucesión de sonidos fue la que siempre se escucha en el Estado Centenario cuando juega la Selección: “¡Uruguay, nomá! ¡Uruguay Uruguay! ¡Vamos, carajo!”, seguido por el estruendo de los 12 tiros que sonaron entre las copas de los árboles de la calle Jackson, esos que suelen estallar segundos después de que una pelota infla la red. Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt y principal referente de la campaña para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, acababa de anunciar que se habían alcanzado 763 mil firmas, y la sala de actos de la central sindical era una tribuna en pleno festejo de gol.

Luego se anunciaría que las adhesiones habían superado las 797 mil, lo cual confirmaría la consulta popular, pero ya la primera cifra suponía un margen de casi 100 mil firmas extra a las necesarias. Ayer, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que esperará a que la Corte Electoral se pronuncie para analizar el resultado.



“Hoy empieza el segundo tiempo, y hay que jugarlo con la misma amplitud con que jugamos el primer tiempo. Hay que jugarlo de la mejor manera”, dijo Pereira en su discurso, el primero en formular con palabras la asociación de lo que se definió como “hazaña” con la obtención de un campeonato. Y, si faltaba más: “(Las firmas) implican casi cuatro Maracanás llenos”, añadió Pereira, que luego pidió a la militancia que disfrute y que sienta la “felicidad de la tarea cumplida”. “La lucha siempre pagó”, sintetizó.

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio y una de las primeras figuras de la coalición de izquierda en llegar a la casa de la central sindical, se preguntó en diálogo con la prensa por qué estará tan arraigado en la idiosincrasia de los uruguayos lograr los objetivos cuando ya casi no queda tiempo. “¿No podremos ganar un partido 3 a 0 en el primer tiempo y liquidarlo? ¿Siempre tenemos que hacerlo en el último minuto? Siempre la metáfora futbolera”, sonrió.

Afuera, en la calle y bajo un inusual mediodía caluroso en pleno julio, la militancia de a pie se abrazaba, y dirigentes frenteamplistas de primera línea se saludaban con efusividad. “¡El Boca!”, gritó el intendente canario Yamandú Orsi al abrazarse con el senador comunista Óscar Andrade, que luego le devolvió el cariño a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, a quien los militantes vitoreaban y dejaban pasar como a una jugadora estrella que se dirigía al vestuario a felicitar la victoria.

También hubo quien, con en el gol en los descuentos, encontró un momento de respiro y descargo: el docente Marcel Slamovitz, investigado por Secundaria y el Parlamento por justificar 250 horas de licencia sindical entre 2016 y 2017 con documentación irregular.



“¡Qué año de mierda, la puta madre, por fin una alegría!”, dijo el dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), en respuesta a un compañero que le preguntó cómo se sentía. “Todos los palos, eh”, agregó el profesor, luego de sacarse una foto con otras personas, para la cual sustituyó el tradicional grito de “whisky” por “¡vamo’ el Fenapes!”.

Hacia la Corte Electoral.

Dos horas después, la esquina era un caos. Las cuatro sendas estaban colapsadas, y no había conductor que no hiciera sonar la bocina. Al fondo de la calle Jackson, frente a la entrada de la sede del Pit-Cnt, todavía se arracimaban banderas de varios sindicatos y un malón de gente que empezaba a dispersarse para hacer lugar al arranque de la caravana, liderada por un camión con más de 300 cajas con firmas contra la LUC.



Entre los autos, vestida de blanco y conservando un saco oscuro pese a la calidez de la tarde, apareció Cosse y el barullo festivo subió algunos decibeles. Un grupo de obreros de la construcción de la esquina le pidieron sacarse una foto y ella accedió, sonriente, y otra vez aclamada: “¡Vamos, Carolina! ¡Bien, ingeniera!”.

La caravana rumbeó entonces hacia la Corte Electoral, revolucionó 18 de Julio, y en el corazón de la Ciudad Vieja esperaba otro caos de banderas, bombas y brazos con el puño cerrado. Las papeletas llegaron sobre las cuatro de la tarde, y fueron anunciadas por el rumor grave de una cuerda de tambores que se sumó en la calle 25 de Mayo y marcó el paso peatón de los últimos metros del camión. La gente se agolpó en torno al vehículo, lo que dificultó la logística de descarga de las cajas, para preocupación de Rafael Michelini, que desde la plataforma del camión gritó: “¡Para atrás! ¡Vayan para atrás!”. Con dificultades, la gente cumplió, sin perder nunca el humor.

“Ole, ole”, gritaba un hombre con la camiseta de Danubio y una bandera de Uruguay, cuando las primeras firmas entraron al edificio. “Es para vos, (Sergio) Puglia”, gritó después, lo que provocó las risas de los senadores Mario Bergara y José Carlos Mahía. En ese momento llegó Cosse, que saludó a ambos y celebró en voz alta: “Esto es muy importante”.

¿Cuándo y cómo sería la consulta popular?

La convocatoria. La ley N° 16.017, denominada Ley de Elecciones, establece en su Capítulo V cómo es que se convoca y debe actuarse en una consulta popular a través de referéndum. En este sentido, el artículo 37 es el que señala que, para que se concrete el llamado, se deben conseguir las firmas del 25% de los inscriptos habilitados para votar. Si las cifras dadas a conocer ayer por el FA y el Pit-Cnt son confirmadas por la Corte Electoral, la elección sería un hecho.



La fecha. El mismo artículo 37 establece, también, que el referéndum “deberá realizarse dentro de los ciento veinte días siguientes a la proclamación” del recurso. Es decir, una vez la Corte Electoral confirme la validez de las firmas necesarias. También establece que cuando esto sucede dentro de los seis meses anteriores a una elección nacional, el referéndum se hace el mismo día de esta votación, cosa que aquí no sucederá.



Obligatoriedad. En todo referéndum el voto es obligatorio, según establece el artículo 38. Y no sufragar, entonces, implica someterse a sanciones.



Mecanismo. Los votantes se pronunciarán por “SÍ” o “NO”. El artículo 40 señala que “votarán por SÍ quienes deseen hacer lugar al recurso, y por NO quienes estén en contra de él”. O sea, en este caso, votarían por “SÍ” aquellos que quieran derogar los 135 artículos de la LUC que el FA y el Pit-Cnt rechazan, y por “NO” aquellos que quieran mantenerlos. El voto en blanco se considera como a favor del “NO”.



¿Quién gana? Para que el recurso se apruebe deben haber sufragado por el “SÍ” más de la mitad de los votantes “cuyo voto sea considerado válido”, remarca el artículo 34. Si bien los votos en blanco van para el “NO”, los anulados no son contabilizados.