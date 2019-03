Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El video de solo cuatro segundos corre como un loop, una secuencia sin fin, en las redes sociales y grupos de WhatsApp. Es un pequeño extracto del larguísimo discurso —de una hora y dieciséis minutos— que el presidente Tabaré Vázquez hizo el viernes en el Antel Arena. El mandatario eligió el flamante edificio para, en un acto político, rendirle cuentas a la población a cuatro años de haber asumido su segundo mandato.

Pero en base a esos cuatro segundos, los principales dirigentes de la oposición, salieron a la opinión pública para acusar al jefe de Estado de meterse enteramente en la carrera electoral y buscar incidir para un cuarto triunfo del Frente Amplio.

"Porque pretenden, que quienes estamos en la contienda electoral…", dice Vázquez señalándose con sus dos manos en el extracto que blancos y colorados están haciendo circular en las redes sociales.

"A confesión de parte…", publicó el blanco Jorge Gandini en su cuenta de Twitter. El famoso dicho popular se completa con "relevo de pruebas". El enunciado jurídico significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.

Puesta en escena audiovisual "correcta" By EL PAIS Puesta en escena audiovisual "correcta" MIRA TAMBIÉN Puesta en escena audiovisual "correcta"

El presidente en Uruguay no tiene la posibilidad de lanzarse a la reelección, y por ende está imposibilitado por la Constitución de la República de inmiscuirse directamente en los asuntos electorales y eso es lo que se le reprocha a Vázquez

Las banderas.

En el Frente Amplio trabajaron mucho para lograr la mayor concurrencia al acto. Pero también para ponerle color. En la sede del partido de gobierno, en Colonia y Ejido, el viernes desde temprano un equipo preparó las banderas uruguayas para repartir entre la gente. Es que de entrada el gobierno pidió que se concurriese con el pabellón nacional y no con banderas partidarias. Igualmente, algunos militantes frenteamplistas asistieron con la clásica bandera de Otorgués roja, azul y blanca, que el director de cámaras de la transición oficial tuvo especial cuidado en evitar.

Ningún dirigente de la oposición asistió al acto. Tampoco se escucharon cánticos partidarios, y sí el tan repetido grito futbolero: "¡Uruguay, Uruguay! Sin embargo, para la oposición el tono del discurso del presidente tuvo un claro objetivo: incidir en la opinión de la ciudadanía para que voten de vuelta al Frente Amplio, y "calentar el corazón" de los frentistas para que salgan a trillar el país en busca del voto.

"Hoy vimos la vuelta del mejor Vázquez", dijo a El País un asesor directo del presidente ni bien terminó el acto. Así lo admitió también el economista Ignacio Munyo, quien en la pasada campaña asesoró al Partido Colorado.

"Naturalmente se puede estar a favor o en contra con lo que dijo, discutir el contenido y contrastarlo con la realidad, o cuestionar el lugar y las formas del acto. Lo que es difícil de negar es el carisma del Presidente. Ayer (por el viernes) se lo vio en todo su esplendor", escribió y se ganó el "Me gusta" de la ministra Marina Arismendi.

Sin embargo, para el colorado Ernesto Talvi, el del viernes fue un acto peronista. "Fue en el Antel Arena, obra donde se llevó al máximo el desprecio por la Constitución y el desprecio por la transparencia", dijo a El País. "Me hizo acordar a los actos del kirchnerismo cuando en los momentos culmines de insulto a la oposición la platea gritaba: Argentina, Argentina. Los dueños del poder se consideran dueños del Estado y los dueños del Estado se creen propietarios exclusivos de los sentimientos patrios. Lo que por cierto no fue es un discurso que tuviera nada que ver con la realidad que vive el país y su gente", dijo.

La nacionalista Verónica Alonso reprochó a Vázquez hacer un "acto netamente político, proselitista, no un acto de gobierno" y de haberse olvidado de comentar dos récords que tiene el país, la deuda externa que, según ella, crece a razón de US$ 7 millones por día, y el ingreso de 70.000 funcionarios al Estado durante las tres gestiones frenteamplistas.

La precandidata blanca dijo que el presidente "se olvidó de decirnos si va a responder a las propuestas de todos los uruguayos que queremos bajar el costo del Estado. Qué es lo que va a hacer, porque todavía le queda un año de gobierno, y necesitamos bajar el costo del Estado para que el país vuelva a producir, vuelva a andar. Hoy está parado por esos dos récords que se olvidó de contarnos".

Edgardo Novick, del Partido de la Gente, opinó que "uno no sabe si el Presidente lo hace adrede o está tan encerrado en su propia burbuja que no se da cuenta. Es como si viviera en otro tiempo". Agregó que el mandatario no ha cumplido las promesas electorales y no se anima a admitirlo públicamente. "La gente no cree la idea de que todo está bien. Y si las cosas marcharan bien ni el Presidente ni el Frente Amplio necesitarían hacer una cosa así. Están desesperados", agregó.

Por su parte, el senador blanco Jorge Larrañaga sostuvo que el presidente Vázquez "transita en el cinismo argumental. Porque dice las cosas por la mitad. Se refirió a la militarización como sistema fallido. Acá lo fallido es la política de seguridad del Frente en sus 15 años de gobierno. ¿Les molesta la militarización de las calles, pero no les molesta la delincuentización de las calles? Porque mandan los delincuentes y el gobierno ¿qué plantea? Yo sigo sin saber cuál es la alternativa de los que se oponen a nuestra reforma".

El exfrenteamplista Esteban Valenti publicó una durísima carta abierta al presidente en la que sostuvo: "Hace 14 años usted llegó al gobierno con un enorme capital político, ciudadano y de esperanzas, lo cuidó y cultivó durante cinco años, ahora hace una década que usted y este Frente Amplio lo están haciendo hilachas atornillados al poder. El drama es que además le hacen daño a todo el país y a la mayoría de los uruguayos haciendo la plancha".

Álvaro Delgado, senador integrante del sector Todos de Luis Lacalle Pou, comentó en Twitter: "El discurso del presidente Vázquez de una hora y media, con mucho autobombo, sin autocrítica y precedido por avisos publicitarios de presidencia, me hizo acordar al Aló Presidente de Chávez. Ojalá la gente en las próximas elecciones frene la incipiente venezualización".

El Pit-Cnt ve que la clave pasa por pensar en el futuro El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, destacó el discurso de Vázquez y resaltó las cifras expuestas donde se observa una mejora en los ingresos y prestaciones para los trabajadores. "Todavía falta mucho por hacer y pensar hacia el futuro, esa tarea va a precisar de múltiples diálogos, y para eso siempre hay que tratar de buscar la razón del otro", dijo el presidente de la central única de trabajadores en un comunicado divulgado ayer.

ERNESTO TALVI "No fue franco con la gente" "Vázquez tiene la suerte de ser el mayor hincha de sí mismo. El discurso no fue el país, ni su situación, fueron las grandes hazañas de súper Vázquez. Una gran catarsis de vanidad, una manera de oírse a sí mismo, y verse a sí mismo en la pantalla gigante".

VERÓNICA ALONSO "Hay que poner el elefante a dieta" "Tenemos un aparato estatal pesado, burocrático, ineficiente que está matando a todos los uruguayos, que está asfixiando a los trabajadores y a los que producen en el país. Queremos que Vázquez nos diga cómo va a poner a dieta a ese elefante".