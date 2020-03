Empleados públicos expuestos a sanciones por no cumplir la cuarentena o el teletrabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En este momento hay 189 afectados con el covid-19. Otra cantidad de uruguayos no saben que fueron contagiados por no tener aún los síntomas o ser asintomáticos.



¿Cuáles son las sanciones que podría adoptar el Estado para aquellos funcionarios públicos que no cumplan con la cuarentena voluntaria o el teletrabajo dispuestos por sus jerarquías?

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, señaló que no estaba dispuesto a decretar una cuarentena obligatoria porque ello evitaría que un trabajador independiente pueda lograr el sustento diario.



Distinta es la situación de un funcionario público. Este sabe que tiene un sueldo fijo y que, pese a las actuales circunstancias sanitarias, cobrará al final de cada mes.



A través de las redes sociales o imágenes de televisión en lugares públicos, es sencillo para un jerarca de una institución pública probar la salida de un funcionario que en ese momento debía cumplir una cuarentena en su casa.



El catedrático de derecho administrativo, Martín Risso, dice que el incumplimiento a la cuarentena voluntaria solicitada por el gobierno “puede tener consecuencias administrativas” para ese empleado estatal.



Risso señala que depende de cada caso.

“No es blanco o negro. Si el funcionario público está enfermo, sale a la calle y contagia a una persona, la sanción puede ser grave. En principio, romper la cuarentena no creo que sea una falta grave. Insisto, hay que ver caso a caso”, afirma el profesor universitario.



El director de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos, opina que el gobierno exhortó a todos los ciudadanos -inclusive los funcionarios públicos- a realizar la cuarentena voluntaria en sus casas.



Ramos considera que es muy difícil constatar que una persona salió y violó dicha solicitud ya que las justificaciones son infinitas. Por ejemplo, puede decir que salió a comprar leche o a comprar medicamentos, explica el jerarca.

Desde la casa.

Para Risso, “no caben dudas” de que el funcionario público puede ser sancionado por no cumplir con el teletrabajo dispuesto por sus superiores.



“Todo depende de la gravedad de la falta y de la reincidencia en que puede haber incurrido ese trabajador. Una cosa es una falta aislada y otra que el hecho se repita en el tiempo”, dice el experto.

Foto: Pixabay

Risso insiste en que es necesario ver caso a caso. “No es lo mismo para cualquier funcionario público que para otro”, agrega en alusión a que hay diferentes regímenes de trabajo dentro del Estado.



EP: Si los casos son reiterados, ¿puede terminar en un sumario para ese funcionario incumplidor?



Risso: Sí. Puede terminar en un sumario.



El director Ramos advierte que para que se dictamine que un funcionario estatal incumplió con su horario de teletrabajo es necesario un proceso disciplinario.



Ramos advierte que el funcionario puede dar múltiples justificaciones para explicar por qué no cumplió con el trabajo desde su casa.

De todas formas, dice el jerarca, se trata de un tema que preocupa a la Oficina de Servicio Civil y agrega que se hará una serie de recomendaciones a los jerarcas de las reparticiones estatales, ya que los servicios públicos no pueden desaparecer o se afecta las condiciones de vida de la población.