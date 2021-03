"Empezó el proceso del fin de la pandemia en Uruguay", dijo Delgado y llamó a vacunarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Creo que empezó el proceso del fin de la pandemia en Uruguay", destacó este jueves de noche el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en diálogo con "Subrayado" (Canal 10).

"Las vacunas llegaron en el plazo que el gobierno y el presidente había anunciado. Vinieron quizás con una secuencia mucho mayor de la que teníamos imaginado. Vinieron más cantidad de vacunas en una secuencia más corta, con lo cual termina siendo una oportunidad de poder inmunizar más rápido", expresó el jerarca. Hasta el momento, han llegado al país 192.000 dosis del laboratorio chino Sinovac.

En ese sentido, Delgado enfatizó: "Empezamos a ver la orilla, el final".

"Creo que Uruguay llega mejor que otros países a la orilla, por eso, para llegar más rápido y mejor es importante (decir) que vacunarse no es obligatorio, pero es una obligación ir a vacunarse. Es un acto personal, pero es un acto de solidaridad", enfatizó el secretario de la Presidencia.

"Cada uno tiene que hacer su parte, inscríbanse. No hubo efectos colaterales", añadió Delgado. El ministro de Salud, Daniel Salinas, sostuvo más temprano que de las más de 54.000 vacunas contra el coronavirus de Sinovac que se administraron en estos primeros tres días en Uruguay, se registraron 16 reacciones adversas de las cuales una sola requirió asistencia médica. Al momento de publicación de esta nota, el monitor de vacunación que ofrece el Ministerio de Salud Pública (MSP), actualizado por última vez a las 21:10 horas, mostraba que 63.344 personas se vacunaron hasta el momento.

"Es clave que la gente vaya", manifestó Delgado, y añadió sobre el proceso de vacunación que "cuando hay algún día como el de hoy que decae un poco la gente que se puede anotar por las cuatro vías (unas 8.895 personas se vacunaron hoy frente a 21.338 ayer), es ir habilitando los siguientes grupos de riesgo", en referencia a la nueva apertura de grupos de vacunación. A partir de mañana quedará habilitada la agenda para las personas entre 55 y 59 años, sin importar su grupo, que quieran vacunarse con la dosis de Sinovac.

Precisó además que el miércoles 10 de marzo a las 21:00 horas llegarán las primeras dosis de Pfizer a Uruguay. Será una partida "de 50.000 a 66.000" vacunas del laboratorio estadounidense, que acordó con el Estado uruguayo la entrega de 2.000.700 dosis.

Consultado sobre cuándo se comenzará a ver el impacto de las inversiones anunciadas por Lacalle Pou en la Asamblea General, Delgado destacó que en los "próximos meses esto se aterriza" con un "fuerte impacto en infraestructura". Luego puntualizó que "muchas" de las obras se pondrán en marcha antes del segundo semestre.

"Pasamos un año difícil, condicionado, pero lo peor pasó. Ahora viene el proceso en que todos tenemos que empujar, y nosotros ayudar a los que empujan", señaló Delgado.

"He visto un Frente Amplio muy bipolar"



El secretario de la Presidencia también dedicó unos minutos a analizar los últimos pasos de la oposición, que ayer criticó la gestión del gobierno en esta pandemia.

"He visto un Frente Amplio muy bipolar", comenzó diciendo Delgado. "Primero nos dicen cuarentena obligatoria, después que no apurábamos más los procesos de actividad económica, después que las vacunas no estaban, después que no eran suficientes, y ahora son suficientes", dijo.

También contó que la conferencia de este miércoles encabezada por Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, lo "desilusionó", ya que contuvo "epítetos o adjetivos", como que el gobierno "no escucha" y "al párrafo siguiente dicen que el FA quiere tender la mano", lanzó.

En esa línea, consideró que "a veces da la sensación de que están dando palos a tontas y a locas sin demasiada efectividad, pero siempre trato de rescatar lo positivo: el Frente Amplio reiteró propuestas ayer, hizo algunas otras, que nosotros vamos a estudiarlas, (ahora) las tiene la ministra de Economía".

En tanto, apuntó a las administraciones del Frente Amplio y el resultado que obtuvo el gobierno que inició en marzo de 2020. "Descubrimos que la pobreza era mucho más de lo que decía el anterior gobierno, que había más gente en situación de calle de lo que decían, que había más informalismo de lo que decían en el anterior gobierno. No recibimos un país que era una joyita. A pesar de la bonanza económica recibimos un país con 10.5% de desempleo y 5% de déficit fiscal".

En ese sentido, remarcó que "habían sectores que ya estaban frágiles, pero se fragilizaron mucho más con la pandemia, y a esos sectores fuimos a darle todo el apoyo posible".

Añadió que "se está planificando un apoyo adicional para este año, de tratar de ir despegando, de ir dejando la pandemia atrás e ir pensando más adelante con esa actitud que yo creo que los uruguayos le van a poner al despegue".