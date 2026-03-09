El gesto de Orsi con emprendimiento que cocinó empanadas para el Consejo de Ministros: "Cada detalle cuenta"

Este lunes, una semana después de la comparecencia del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, se celebró en Torre Ejecutiva un nuevo Consejo de Ministros que tocó temas como el plan de seguridad del Ministerio del Interior o el proyecto de promoción de empleo de la cartera de Trabajo y Seguridad Social.

En este contexto, el mandatario compartió en su red social Instagram un video destacando al emprendimiento al que le fue encargado el almuerzo que se comió durante la reunión. "Cada detalle cuenta. Este 9 de marzo, para el Consejo de Ministros, encargamos unas empanadas a estas emprendedoras", contó Orsi en Instagram.

Natalie, emprendedora del local Caseritas en Ciudad Vieja. Foto: captura de pantalla.

"El gabinete almorzó distinto: dos jóvenes llevaron su trabajo y su esfuerzo hasta la mesa del gobierno. Apoyar a quienes emprenden también es una forma de construir oportunidades", agregó.

El local de "Caseritas" queda en la calle Ituzaingó 1260, esquina Reconquista, y ofrece tanto un menú diario como postres. En este caso, para la reunión del gabinete, se encargaron varios tipos de empanadas. El emprendimiento está llevado adelante por dos mujeres jóvenes, Natalie y Silvia, y funciona de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 19:00.

Proyecto sobre promoción de empleo

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, habló este lunes sobre el proyecto de ley de promoción de empleo que en la jornada fue presentado ante el Consejo de Ministros y el presidente de la República Yamandú Orsi. Según indicó Castillo en rueda de prensa, durante el encuentro se evacuaron dudas, se recibieron consultas y también se recogieron sugerencias de distintos ministerios. Agregó que el proyecto viene siendo trabajado junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y que el objetivo "es culminar la redacción definitiva durante esta semana para que en la próxima pueda ser elevado al presidente".

Castillo señaló que el proyecto, anunciado por Orsi durante si discurso ante la Asamblea General el lunes 2 de marzo, "recoge experiencias previas del país vinculadas a políticas de promoción del empleo". En ese sentido, explicó que se tomaron herramientas de normativas como la ley de “Yo estudio y trabajo”, la ley de empleo juvenil y la ley de promoción de empleo aprobada en 2021. De esas experiencias —dijo— "se rescatan aspectos valorados por trabajadores y empleadores, como los vinculados a la capacitación", al tiempo que se potencian otros componentes que habían sido señalados como insuficientes o que no estaban contemplados.

El ministro de Trabajo también sostuvo que uno de los objetivos "es ampliar el alcance territorial y social de estas políticas". Señaló que se busca "mejorar la implementación en el interior del país y atender a poblaciones que históricamente han tenido más dificultades para acceder a estos instrumentos, como personas trans, población afrodescendiente, personas liberadas o privadas de libertad".