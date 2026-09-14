El Comité Olímpico defendió en el Parlamento mantener las becas deportivas para atletas de alto rendimiento

El Comité Olímpico Uruguayo planteó recientemente en la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados la necesidad de que se asegure la financiación por parte de la Secretaría Nacional de Deportes de la Organización Nacional Antidopaje de Uruguay (Onadu) . Y espera que se apruebe en el Senado un artículo votado en la cámara baja por unanimidad para financiar la continuidad de las becas deportivas de la Fundación Deporte Uruguay a las que ve en riesgo.

La Onadu es una persona de derecho público no estatal que se crea en el proyecto de Rendición de Cuentas que estudia el Senado y que apunta a asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de combate al dopaje.

Las actividades antidopaje hasta ahora han recibido financiamiento estatal. Al comité le preocupa que esté planteado ahora en el proyecto de Rendición volcar a la Onadu $ 8 millones que el Estado vertía a las becas deportivas a través de la Fundación Deporte Uruguay.

“En la presentación pusimos: "error a corregir", porque entendemos que no debe existir mala fe en esto, simplemente es un error muy importante”, dijo en la comisión Marcos Melazzi tesorero del Comité Olímpico Uruguayo, según consta en la versión taquigráfica de la comparecencia de la organización ante la comisión parlamentaria. “La Secretaría Nacional del Deporte es la que debía pagar los costos del antidopaje de Uruguay y no la Fundación, porque nunca lo pagó y porque no debe ser así. Tan simple como eso”, agregó. “Sacarle $ 8 millones a la Fundación Deporte Uruguay tiene un impacto importante en el deporte”, advirtió. Esta fundación está integrada por el Comité Olímpico y la Secretaría Nacional de Deportes.

Como alternativa, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto que propone una fórmula para financiar las becas a deportistas de alto rendimiento ante la situación planteada. La iniciativa, que el Comité Olímpico apoya, propone una forma de distribuir el IVA que pagan los juegos de apuestas deportivas: el 45% iría para la Organización del Fútbol del Interior, 25% al Comité Olímpico Uruguayo, el 25% a la Secretaría Nacional de Deportes y el 5% a las becas. Este último porcentaje permitiría obtener entre $ 15 y $ 17 millones anuales para atender las becas, explicó Melazzi a El País.

Estos apoyos rondan los $30.000 mensuales por deportista. El Comité Olímpico respalda a los 332 atletas uruguayos que están compitiendo en los juegos Odesur que se están realizando actualmente en la provincia argentina de Santa Fe. Uruguay está participando en fútbol, handball, jockey, waterpolo, canotaje y atletismo, entre otras disciplinas, tanto con atletas mujeres como hombres. Según Melazzi, es posible que en esta edición Uruguay mejore sustancialmente la obtención de medallas respecto a otras ediciones. En este contexto, las becas que el comité quiere preservar pueden resultar decisivas para que un atleta pueda participar o no en competencias internacionales.

El presidente del Comité Olímpico, Fernando Ucha, fundamentó ante los parlamentarios por qué la organización entiende que debe garantizarse cierto apoyo a los atletas. “Hay un concepto que nosotros estamos planteando: no queremos venir a pedirles que le den al deporte; queremos decirles que le devuelvan al deporte un poco lo que genera, porque todos los fines de semana hay más de 150.000 deportistas y familias haciendo actividad deportiva. Esto genera una cantidad de plata y lo que estamos diciendo es que de esa plata que genera le devuelvan un poquito al deporte para seguir generando más. Esa es la mentalidad”, explicó.